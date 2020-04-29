За два місяці у Кременчуці звільнився 61 медпрацівник, проте «кадрової істерії немає»

Сегодня, 17:39 Просмотров: 705 Комментариев: 4

Натомість за той же період, з 1 березня по 27 квітня, на роботу влаштувалося 56 медичних співробітників

29 квітня на засіданні у мерії керівник управління охорони здоров'я Максим Середа повідомив, що за період з 1 березня по 27 квітня за власним бажанням з медзакладів Кременчука звільнився 61 медпрацівник:

37 середніх медичних працівників;

20 молодших медпрацівників;

4 лікаря, які були вже пенсійного віку і потрапляли у зону ризику, тому вирішили піти.

- На відміну від деяких міст України, у нас якоїсь кадрової істерії по цьому приводу (через коронавірус, - ред.) немає, це звичайний процес плинності кадрів, - каже Середа.



Разом з тим на роботу за той же період прийняли 56 людей, тобто майже таку ж кількість, як і звільнилася. Серед них три лікаря, а інші - середні та молодші медичні працівники.



Максим Середа також наголосив, що сказати про нестачу медичного персоналу у нашому місті не можна, тому що є резерви – це ті лікарі і середні медичні працівники, які були задіяні в плановій роботі та переведені поки що на простій. Тому за потреби, якщо, наприклад, працюючі медробітники захворіють і змушені будуть піти на лікарняний (не лише через COVID-19, а й через будь-які інші хвороби), їх є ким замінити.



