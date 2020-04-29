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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

За два місяці у Кременчуці звільнився 61 медпрацівник, проте «кадрової істерії немає»

Сегодня, 17:39 Просмотров: 705 Комментариев: 4

 

Натомість за той же період, з 1 березня по 27 квітня, на роботу влаштувалося 56 медичних співробітників

29 квітня на засіданні у мерії керівник управління охорони здоров'я Максим Середа повідомив, що за період з 1 березня по 27 квітня за власним бажанням з медзакладів Кременчука звільнився 61 медпрацівник:

  • 37 середніх медичних працівників;
  • 20 молодших медпрацівників;
  • 4 лікаря, які були вже пенсійного віку і потрапляли у зону ризику, тому вирішили піти.
- На відміну від деяких міст України, у нас якоїсь кадрової істерії по цьому приводу (через коронавірус, - ред.) немає, це звичайний процес плинності кадрів, - каже Середа.


Разом з тим на роботу за той же період прийняли 56 людей, тобто майже таку ж кількість, як і звільнилася. Серед них три лікаря, а інші - середні та молодші медичні працівники.


Максим Середа також наголосив, що сказати про нестачу медичного персоналу у нашому місті не можна, тому що є резерви – це ті лікарі і середні медичні працівники, які були задіяні в плановій роботі та переведені поки що на простій. Тому за потреби, якщо, наприклад, працюючі медробітники захворіють і змушені будуть піти на лікарняний (не лише через COVID-19, а й через будь-які інші хвороби), їх є ким замінити.


Вот сколько кременчугских медиков находится на простое из-за карантина
4
Автор: Катерина Турубара Источник фото: unian.net
Теги: коронавірус коронавирус карантин медики

Комментарии: 4

3 692
zzzzzz:
Сегодня, 18:19

а что значит середних?


1 1
15
колобок:
Сегодня, 19:13

Цитата: zzzzzz

а что значит середних?

Медсестры.


0 0
1 570
mangust-1:
Сегодня, 19:23

Якби уряд зе-брехунів і його представники на місцях виконували свої обіцянки і платили медпрацівникам обіцяні 300% зарплати,то звільнялося б менше.Я вже не кажу про забезпечення засобами захисту,медикаментами і спецобладнанням для боротьби з вірусом.


2 1
3 692
zzzzzz:
Сегодня, 19:34

Цитата: колобок
Медсестры
разве медсестры это не младшие?


0 0

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