За два місяці у Кременчуці звільнився 61 медпрацівник, проте «кадрової істерії немає»

Натомість за той же період, з 1 березня по 27 квітня, на роботу влаштувалося 56 медичних співробітників
29 квітня на засіданні у мерії керівник управління охорони здоров'я Максим Середа повідомив, що за період з 1 березня по 27 квітня за власним бажанням з медзакладів Кременчука звільнився 61 медпрацівник:
Разом з тим на роботу за той же період прийняли 56 людей, тобто майже таку ж кількість, як і звільнилася. Серед них три лікаря, а інші - середні та молодші медичні працівники.
Максим Середа також наголосив, що сказати про нестачу медичного персоналу у нашому місті не можна, тому що є резерви – це ті лікарі і середні медичні працівники, які були задіяні в плановій роботі та переведені поки що на простій. Тому за потреби, якщо, наприклад, працюючі медробітники захворіють і змушені будуть піти на лікарняний (не лише через COVID-19, а й через будь-які інші хвороби), їх є ким замінити.