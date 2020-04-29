Нардеп пропонує запровадити кримінальну відповідальність за пропаганду чайлдфрі, позашлюбних та протиприродних статевих відносин

Сегодня, 18:01 Просмотров: 908 Комментариев: 4

Днями у Верховній Раді Україні зареєстрували законопроєкт, який має на меті внести зміни до Кримінального кодексу України. Автор проєкту - депутат від «Опозиційної платформи - за життя» Олег Волошин.





Серед іншого законопроєкт №3316-1 пропонує ввести в Кримінальний кодекс України нову статтю. Мова йде про статтю 161-1 «Публічні заклики та/або пропаганда відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти». Відповідно до статті, публічні заклики та/або пропаганда відмови від народження дітей, руйнування інституту сім’ї, позашлюбних і протиприродних статевих відносин та розпусти, - караються штрафом від 3 400 до 8 500 грн або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Ті самі дії, вчинені посадовою (службовою) особою, - караються штрафом від 8 500 до 17 000 грн або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.