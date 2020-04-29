Правоохоронці Полтавщини виявили у сусідній області безакцизних цигарок на 90 мільйонів гривень

Сегодня, 17:17 Просмотров: 484

Сигарети виготовляли у підпільних цехах, а потім продавали як по Україні, так і за кордон

Прокуратура Полтавської області спільно з СБУ на території Дніпропетровщини припинили діяльність групи осіб, які займалися незаконним зберіганням, перевезенням та реалізацією підакцизних товарів. Під час санкціонованих обшуків зі складів вилучили понад 12 тисяч коробок, наповнених цигарками різних марок, орієнтовною вартістю майже 90 млн грн. Про це інформує пресслужба прокуратури Полтавської області.





За версією слідства, у липні 2019 року особи, попередньо домовившись між собою, у «підпільних» цехах організували незаконне виготовлення тютюнової продукції. Надалі цигарки продавали на території нашої держави та транспортували через митний кордон держави.



Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 (незаконне придбання, транспортування з метою збуту, а також збут підакцизних товарів, вчинені групою осіб).