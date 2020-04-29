Як кременчуцькому тренеру Сергію Свистуну доводилося у «Ворсклі» боротися за Ігоря Пердуту

Сегодня, 17:02 Просмотров: 361

Півзахисник «Ворскли» Ігор Пердута - найкращий гравець УПЛ за відсотком вдалих відборів, один з лідерів полтавської команди здобув «бронзу» УПЛ і зіграв на «Емірейтс» в рамках групового раунду Ліги Європи. Проте, так було не завжди. Коли хлопчина з Теребовлі прибув до Полтави, то не проходив в основний склад команди Миколи Павлова, а Вадиму Євтушенку взагалі виявився не потрібен. Втім, потім все змінилося. Про свій футбольний шлях, футболку Зідана та кумедне прізвище Ігор розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Полтавщині Спорт» .





Ігор Пердута розповів, що спортивний директор «Ниви» і футбольний агент Володимир Мушинський розшукав номер Сергія Свистуна, який на той час тренував дубль «Ворскли», і домовився про його перехід.





- Ви жили та грали у трьох містах: Тернополі, Києві та Полтаві. Як би ви їх охарактеризували?

- Ой, це зовсім різні міста. Приміром, у Києві люди начебто зовсім не ходять - біжать. Ритм просто скажений, всі бігають до метро, з метро щодуху на автобусну зупинку. Словом - життя летить дуже швидко. Полтава і Тернопіль інші, вони спокійні. І люди тут спокійніші. Все гарно, і якось тихше.





- Ви дебютували за основну команду в кубковому матчі проти «Миколаєва». Як так сталося, що після цього дебюту вас одразу ж оштрафували?

- О так, цей матч я точно запам’ятаю (сміється). Я не послухався тренера Сергія Дірявку і неправильно підібрав бутси. Зараз Сергій Георгійович працює в СК «Дніпро-1». Нещодавно «Ворскла» грала з ними в Кубку України, і ми з ним згадували це, сміялися. Він казав, що вже не пам’ятає цей епізод. Зате я добре запам’ятав.





- Ви небагато грали під керівництвом Миколи Павлова, але тренувалися з основою. Що за людина Микола Петрович?





- Він суворий і вимогливий, але завжди на одному боці з футболістами. Він був для нас практично другим батьком. Дуже багатьом гравцям він допомагав розв’язувати життєві проблеми, частенько відстоював нас перед керівництвом. Та й взагалі, можна сказати, що Микола Петрович виховував нас як особистостей. Його роль наставника не обмежувалася матчами і тренуваннями, він нас багато чого навчив і у звичайному житті.





- Втім, розцвіли як гравець ви вже під керівництвом Василя Сачка.





- Ну варто ще згадати Сергія Свистуна. Саме він у мене повірив і ввів до основного складу. При ньому я зіграв 10 матчів за основу. Я дуже вдячний йому, адже він дав мені поштовх у кар’єрі. Йому десь довелося за мене боротися, адже саме Свистун переконав керівництво клубу, що «Ворсклі» потрібен такий футболіст як Ігор Пердута. Хоча на ту позицію були більш досвідчені виконавці.





Сергій Свистун