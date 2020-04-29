Безробітні Кременчука можуть зареєструватися у центрі зайнятості в онлайн-порталі «Дія»

Керівник Кременчуцького міськрайоннного центру зайнятості Віктор Калашник на засіданні штабу розповів про постанову уряду та онлайн-портал «Дія».

Віктор Калашник повідомив, що 27 квітня Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив постанову «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття», а також затвердив Порядок використання виділених коштів. Цим документом передбачено надання 6 млрд грн на подолання ситуації, що склалася на ринку праці у зв’язку із запровадженням карантину.





Відповідно до постанови кошти розподілять в такий спосіб: 1,277 млрд грн – для виплати допомоги по безробіттю. Ці кошти адресують, зокрема, на забезпечення виплат збільшеної на період карантину мінімальної допомоги (з 650 грн до 1000 грн), а також на виплату допомоги по безробіттю у період карантину з 1 дня реєстрації в державній службі зайнятості. 4,723 млрд грн - для виплати допомоги по частковому безробіттю. Ці гроші виплачуватимуть роботодавцям – представникам малого та середнього бізнесу - за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, (із розрахунку двох третин тарифної ставки, встановленої працівникові, але не більше розміру мінімальної заробітної плати (4723 грн).





- Ця постанова дозволить забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу, а також підтримати роботодавців, які у період карантину не звільняють працівників, а зберігають робочі місця, - зазначив Віктор Калашник.





На онлайн-порталі державних послуг «Дія» з’явилась нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги по безробіттю. Відповідне рішення ухвалили Урядом 24 квітня через постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги по безробіттю в електронній формі».





Для отримання послуги необхідно авторизуватись у кабінеті користувача на порталі «Дія» за допомогою:

електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

заповнити онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

отримати підтвердження на електронну пошту або на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументована відмова.





Додаткова онлайн послуга надасть можливість спростити процедуру звернення безробітних до центрів зайнятості для реєстрації і призначення допомоги по безробіттю.





Варто зазначити, що на період карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви.