Кременчуцьких водіїв перевірять на наявність окулярів та масок

Сегодня, 16:16 Просмотров: 2 011 Комментариев: 2

Кременчужани поцікавилися у керівника управління транспорту чому деякі водії та кондуктори не дотримуються маскового режиму. Питання озвучили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці.





Міський голова дав розпорядження здійснити кілька рейдів на зупинках та перевірити ситуацію із дотримання маскового режиму.





За словами керівника транспортного відділу Руслана Івашини, на маршрутах працює 48 маршруток та 38 комунальних тролейбусів та автобусів. У міжпіковий час працює 25 маршрутів. Також він додав, що здійснять перевірку водіїв та кондукторів на дотримання маскового режиму.





Нагадаємо, що у Кременчуці у кондукторки тролейбуса підозрюють COVID-19.