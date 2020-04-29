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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Кременчуцьких водіїв перевірять на наявність окулярів та масок

Сегодня, 16:16 Просмотров: 2 011 Комментариев: 2

Дехто не дотримується правил карантину

Кременчужани поцікавилися у керівника управління транспорту чому деякі водії та кондуктори не дотримуються маскового режиму. Питання озвучили на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у Кременчуці.


Міський голова дав розпорядження здійснити кілька рейдів на зупинках та перевірити ситуацію із дотримання маскового режиму.


За словами керівника транспортного відділу Руслана Івашини, на маршрутах працює 48 маршруток та 38 комунальних тролейбусів та автобусів. У міжпіковий час працює 25 маршрутів. Також він додав, що здійснять перевірку водіїв та кондукторів на дотримання маскового режиму.


Нагадаємо, що у Кременчуці у кондукторки тролейбуса підозрюють COVID-19.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: тролейбус транспорт карантин

Комментарии: 2

333
Pereselenets:
Сегодня, 17:05

Водители и кондукторы думают: зачем носить маски, если мы одни в этих троллейбусах ездим?


17 1
15
колобок:
Сегодня, 17:42

Цитата: Pereselenets

Водители и кондукторы думают: зачем носить маски, если мы одни в этих троллейбусах ездим?

Вот именно.  Сегодня на Молодежом довелось видеть пять (!) троллейбусов, идущих с интервалом в полторы-две минуты, три из которых были абсолютно пустыми. А несколькими днями ранее на Пивзаводе прошли подряд три троллейбуса - в первом было шесть пассажиров, во втором два, а третий просто пустой ехал себе потихоньку.


6 1

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