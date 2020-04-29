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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Не все й одразу відкриється після 11 травня: Шмигаль пообіцяв українцям «адаптивний карантин»

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 527 Комментариев: 1

 

У окремих регіонах можливі додаткові обмеження залежно від того, як розповсюджується вірус

29 квітня від час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв українцям після 11 травня «адаптивний карантин». Він пояснив, що послаблення карантинних заходів відбуватиметься у 5 етапів. Зокрема, після 11 травня планується відкрити парки, сквери, магазини торгівлі непродовольчими товарами. Також дозволять продавати каву на виніс у кав’ярнях і кафе.


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Однак у окремих регіонах залежно від епідеміологічної ситуації з коронавірусом можливе введення додаткових карантинних обмежень, заявив при цьому прем’єр.


- Маски, дезінфектори, соціальне дистанціювання нікуди не дінуться. Відтепер це норма, - підкреслив Денис Шмигаль.



Нагадаємо, уряд дозволив роботу ринків за дотримання певних умов. Заклади громадського харчування і після 11 травня не планується відкривати.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин уряд план

Комментарии: 1

164
vortex:
Сегодня, 16:54

А когда там 6-й этап карантина будет никто не в курсе? (это когда всех этих умников наконец-то выгонят или закроют в местах не столь отдалённых). Мне что-то кажется что это может случиться на много быстрей чем их 1-й этап


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