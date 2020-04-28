Як під час карантину пройти медогляди дітям, які йтимуть у дитячі садочки і школи

Сегодня, 09:27 Просмотров: 150 Комментариев: 1

На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії розглядали питання про те, як дітям, що у новому навчальному році йтимуть у дитячі садочки та школи, пройти медичні огляди та отримати довідки.





Керівник управління охорони здоров'я Максим Середа повідомив, що в умовах карантину процедура проходження медогляду буде спрощеною. Батьки з дітьми мають звернутися до лікаря-педіатра, з яким укладена декларація, і після огляду дитини отримати довідки форми 086-1 і форми 063 про щеплення, які робили дитині. Проходити вузьких фахівців у плановому порядку треба буде вже влітку, після завершення карантинних обмежень.



Також він зазначив, що у батьків не повинно бути перестороги щодо того, що у поліклініках дуже багато дітей з температурою, адже, наприклад, 27 квітня лише 11 неповнолітніх кременчужан звернулося з ознаками ГРВІ до лікарів. Крім того, дітей з температурою оглядають в окремих приміщеннях, тому ризику зараження немає. Але все одно під час відвідування медзакладу слід використовувати маски як для дитини, так і для батьків, бо це звичайні протиепідемічні заходи під час карантину.