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Кременчуг, Культура, Кременчуг

72 тарілки стали частиною арт-об'єкту на Полтавщині

Сегодня, 09:03 Просмотров: 358

 

Так сподіваються передати історію

Арт-проєкт із фаянсового посуду минулого століття створюють в музеї гончарства, що в Опішні. Це буде композиція із двох куль та лавки, що нагадує скриню. Їх прикрасять тарілками. За інформацією каналу Суспільне Полтава, пізніше створять й інші об’єкти із українським посудом.


Першим арт-проєктом став «Цвіт». Він складається з 72 тарілок, які мають квітковий та геометричний декор. 


На створення проєкту авторів надихнули тарілки викинуті на смітник. Вони довго думали, як втілити це у життя й знайшли таке рішення. На металевому каркасі звареному і забетонованому зверху прикріпили посуд. 


Тарілки виготовлені 50-60 рр часів Будянського фаянсового заводу, що на Харківщині, який зараз уже закритий. Закріплені вони так, що з іншого боку видно логотип виробника.


Побачити експозицію відвідувачі зможуть уже після карантину.


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Автор: Альона Душенко Источник видео: Суспільне Полтава
Теги: мистецтво

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