72 тарілки стали частиною арт-об'єкту на Полтавщині

Арт-проєкт із фаянсового посуду минулого століття створюють в музеї гончарства, що в Опішні. Це буде композиція із двох куль та лавки, що нагадує скриню. Їх прикрасять тарілками. За інформацією каналу Суспільне Полтава, пізніше створять й інші об’єкти із українським посудом.
Першим арт-проєктом став «Цвіт». Він складається з 72 тарілок, які мають квітковий та геометричний декор.
На створення проєкту авторів надихнули тарілки викинуті на смітник. Вони довго думали, як втілити це у життя й знайшли таке рішення. На металевому каркасі звареному і забетонованому зверху прикріпили посуд.
Тарілки виготовлені 50-60 рр часів Будянського фаянсового заводу, що на Харківщині, який зараз уже закритий. Закріплені вони так, що з іншого боку видно логотип виробника.
Побачити експозицію відвідувачі зможуть уже після карантину.