У Кременчуці загорілася одна машина - вогнем «зачепило» ще три

У ніч на 29 квітня у Кременчуці, на вулиці Троїцькій, горіли чотири машини.
За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, місцем пожежі стала машина Daewoo Lanos, вогонь розповсюдився на три автівки, що були поруч: Fiat, Renault Duster і ВАЗ 2105.
Кременчужанин Костянтин, що живе поруч з парковою, розповів, що перед початком пожежі чув «хлопок» і поштовх. Потім ще декілька вибухів, коли машина вже горіла.
За словами Костянтина, господарка машини кричала на місці події про те, що знає, хто спалив машину.