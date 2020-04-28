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У Кременчуці загорілася одна машина - вогнем «зачепило» ще три

Сегодня, 08:49 Просмотров: 858

 

Пожежа сталася на вулиці Троїцькій 

У ніч на 29 квітня у Кременчуці, на вулиці Троїцькій, горіли чотири машини.



За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, місцем пожежі стала машина Daewoo Lanos, вогонь розповсюдився на три автівки, що були поруч: Fiat, Renault Duster і ВАЗ 2105.


Кременчужанин Костянтин, що живе поруч з парковою, розповів, що перед початком пожежі чув «хлопок» і поштовх. Потім ще декілька вибухів, коли машина вже горіла. 


За словами Костянтина, господарка машини кричала на місці події про те, що знає, хто спалив машину. 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: ДСНС, читач Костянтин
Теги: пожар автомобиль поджог автомобиля

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