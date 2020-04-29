Рятувальники Полтавщини поділилися світлинами із Зони відчуження

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Представники зведеного загону ДСНС України у Полтавській області поділилися світлинами із Зони відчуження. З пожежних частин Кременчука перебуває від 6 до 8 осіб, які періодично змінюються.





За інформацією ДСНС України, пожежі у лісових масивах Зони відчуження та безумовного відселення локалізовані. Станом на ранок 29 квітня гасять окремі осередки тління пеньків, залишків деревини та торф’янику у ділянках, пройдених вогнем.





До гасіння залучено 590 осіб та 150 одиниць техніки, з них від ДСНС 487 осіб особового складу та 110 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 28 квітня здійснено 52 скиди - 104 т води (з початку робіт здійснено 2 тис 312 скидів – 5 тис 294 тонн води).