Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 29.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна9866
Кременчук66
Хворі:
Україна8513
Кременчук56
Вилікувалось:
Україна1103
Кременчук9
Померло:
Україна250
Кременчук1
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Три нові випадки Covid-19 зафіксовані в Кременчуці

Сегодня, 10:14 Просмотров: 3 518 Комментариев: 1

 

На території Полтавщини за добу виявили 8 хворих

У Кременчуці збільшилося число хворих на Covid-19. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, у Кременчуці три нові випадки.


У Полтавській області 188 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 8.


Ситуація в містах і районах:

  • Кременчук – 66 (нові випадки – 3);
  • Полтава – 29 (новий випадок – 1);
  • Кременчуцький район – 25 (нові випадки – 4);
  • Миргородський район із містом Миргород – 13;
  • Горішні Плавні – 12;
  • Зіньківський район – 10;
  • Полтавський район – 6;
  • Карлівський район – 5;
  • Кобеляцький район – 4;
  • Чутівський район – 3;
  • Лубни – 2;
  • Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський і Козельщинський райони – по 2;
  • Машівський район – 1 (людина одужала);
  • Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом одужали від коронавірусної інфекції 20 людей.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус коронавирус

Комментарии: 1

1
fishgarpy:
Сегодня, 10:22

Редакция, Вас не смущает, что, в который раз, информация в верхней строе о подтвержденных случаях в Кременчуге не соответствует информации в статье? А нас, читателей, смущает


18 3

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