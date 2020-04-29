Три нові випадки Covid-19 зафіксовані в Кременчуці

Сегодня, 10:14 Просмотров: 3 518 Комментариев: 1

На території Полтавщини за добу виявили 8 хворих

У Кременчуці збільшилося число хворих на Covid-19. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, у Кременчуці три нові випадки.



У Полтавській області 188 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 8.





Ситуація в містах і районах:

Кременчук – 66 (нові випадки – 3);

Полтава – 29 (новий випадок – 1);

Кременчуцький район – 25 (нові випадки – 4);

Миргородський район із містом Миргород – 13;

Горішні Плавні – 12;

Зіньківський район – 10;

Полтавський район – 6;

Карлівський район – 5;

Кобеляцький район – 4;

Чутівський район – 3;

Лубни – 2;

Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський і Козельщинський райони – по 2;

Машівський район – 1 (людина одужала);

Котелевський і Хорольський райони – по 1.

Загалом одужали від коронавірусної інфекції 20 людей.