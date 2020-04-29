Три нові випадки Covid-19 зафіксовані в Кременчуці

На території Полтавщини за добу виявили 8 хворих
У Кременчуці збільшилося число хворих на Covid-19. За інформацією голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова, у Кременчуці три нові випадки.
У Полтавській області 188 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, нових за добу – 8.
Ситуація в містах і районах:
- Кременчук – 66 (нові випадки – 3);
- Полтава – 29 (новий випадок – 1);
- Кременчуцький район – 25 (нові випадки – 4);
- Миргородський район із містом Миргород – 13;
- Горішні Плавні – 12;
- Зіньківський район – 10;
- Полтавський район – 6;
- Карлівський район – 5;
- Кобеляцький район – 4;
- Чутівський район – 3;
- Лубни – 2;
- Лубенський, Пирятинський, Оржицький, Глобинський і Козельщинський райони – по 2;
- Машівський район – 1 (людина одужала);
- Котелевський і Хорольський райони – по 1.
Загалом одужали від коронавірусної інфекції 20 людей.