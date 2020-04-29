Усі троє кременчужан, які захворіли на коронавірусну хворобу, пов'язані з ЦРЛ

Сегодня, 10:26 Просмотров: 2 243

Двоє – це родичі пацієнта з ЦРЛ, а також медичний працівник цієї лікарні

Станом на ранок 29 квітня у Кременчуці ще у трьох людей підтвердилася коронавірусна інфекція – і усі вони пов'язані з Центральною районною лікарнею.









Як проінформували під час засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, ці три особи зареєстровані у Кременчуці і проживають у нашому місті:

двоє з них – це члени родини пацієнта, який живе у Кременчуцькому районі та лікувався у ЦРЛ (вони були контактними, коли їх обстежили, то виявили коронавірус), двоє захворівших перебувають під наглядом сімейного лікаря амбулаторно;

ще одна медична працівниця Центральної районної лікарні - кременчужанка, яка там же проходить лікування.

Нагадаємо, вчора, 28 квітня, також у трьох людей у Кременчуці підтвердився діагноз COVID-19.