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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

«У них там в районі своя атмосфера»: жовта «Рута» вивезла 30 кременчужан на дачі

Сегодня, 10:44 Просмотров: 4 400 Комментариев: 10


Мер пригрозив, що перевізник більше не зможе заїхати в Кременчук

Сьогодні зранку, 24 квітня, жовтий мікроавтобус «Рута» на зупинці «Вагонзавод» взяв у салон організовану групу з 30 людей і повіз у напрямку Кам'яних Потоків. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Як виявилось, чоловік повіз кременчужан на дачі.


- За попередньою інформацією, це підприємство-перевізник, яке обслуговувало раніше приміське сполучення, і, за інформацією від директора, водій самовільно відвіз людей на дачі, - повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина. - Ми пояснили підприємцю, що такого більше робити не варто.

 


Мер пригрозив, що якщо перевізник і надалі порушуватиме режим карантину, то більше не зможе заїхати у Кременчук.


- У них там в районі своя атмосфера, - зауважив Малецький. - Ми розуміємо, що там не дуже швидко надходить інформація - інтернет повільний ще, але поясніть йому, що так робити не треба. Не варте відро картоплі, яке люди там виростять, життя.
5
Автор: Руслана Горгола
Теги: спецперевезення дачи

Комментарии: 10

324
Pereselenets:
Сегодня, 10:50

Да наплюй, братуха! У витальки шизофрения - он мнит себя императором. На междугородние пассажирские перевозки этот [оскорбление] влияния не имеет.

 

[предупреждение - переход на личность]


40 11
449
refa09:
Сегодня, 10:57

А на набережной песок воруют несколько лет...Фуры ездят...Экскаваторы....
Так никто и не заметил...
Странно не правда ли?


46 4
872
jondin:
Сегодня, 11:09

так пусть мєр возит своей машиной или троли пусти на дачи. 


30 7
83
marinochka__30:
Сегодня, 11:51

ой кгда-нибудь погубит нас всех такие самоделкины...штраф


4 19
349
Bruklin:
Сегодня, 11:51

Какая дача, люди, вы чего ? 

  Посмотрите что с ЦРБ, и как зараза разносится, а вы в автобусе будете.

Если все поедут садить картошку, то кроме картошки там еще и пару трупов закопать придется.  


11 24
28
Максим Бабкин:
Сегодня, 11:58

Человек, который занимался этой перевозкой безответственно относится что к своему здоровью, что к здоровью окружающих, лишь бы деньги заработать! 


8 20
3 440
Дмитрий:
Сегодня, 12:00

Цитата: Pereselenets

Да наплюй, братуха! У витальки шизофрения ...

Не Виталька, а Ампиратор Ковид всея Кременчуг с окрестностями


15 1
57
DioGen:
Сегодня, 13:03

А ничего, что на солнце этот вирус в воздухе дохнет за 2 минуты (согласно исследованиям американских учёных) да и плотность населения на дачах меньше чем в многоквартирном доме, а следовательно вероятность заразится. Щас наоборот, всем у кого есть возможность надо валить загород.


16 4
3 233
Daniel Mroz:
Сегодня, 14:13

відро картоплі, яке люди там виростять, життя.

Та тобі, то із зарплатою в 50 тис не зрозуміти, чому той пенсіонер з пенсією 2 тис тягне те відро. Посадить тебе на мінімалкую, то на клумбах біля виконкому картоплю садити будеш. 

 


12 0
567
VsegdaProtiv:
Сегодня, 15:03

Цитата: DioGen
А ничего, что на солнце этот вирус в воздухе дохнет за 2 минуты (согласно исследованиям американских учёных) да и плотность населения на дачах меньше чем в многоквартирном доме, а следовательно вероятность заразится. Щас наоборот, всем у кого есть возможность надо валить загород.
Вот глупые учёные! Грели до 60 градусов вирус в течении часа, а он дальше сохранял способность размножаться, а только прожарка на 92 градуса по цельсию за 15 минут одолела. Видать, Солнце светит всем по-разному. 


0 1

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