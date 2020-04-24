«У них там в районі своя атмосфера»: жовта «Рута» вивезла 30 кременчужан на дачі

Сегодня, 10:44 Просмотров: 4 400 Комментариев: 10

Мер пригрозив, що перевізник більше не зможе заїхати в Кременчук

Сьогодні зранку, 24 квітня, жовтий мікроавтобус «Рута» на зупинці «Вагонзавод» взяв у салон організовану групу з 30 людей і повіз у напрямку Кам'яних Потоків. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив мер Кременчука Віталій Малецький. Як виявилось, чоловік повіз кременчужан на дачі.





- За попередньою інформацією, це підприємство-перевізник, яке обслуговувало раніше приміське сполучення, і, за інформацією від директора, водій самовільно відвіз людей на дачі, - повідомив керівник управління транспорту Руслан Івашина. - Ми пояснили підприємцю, що такого більше робити не варто.





Мер пригрозив, що якщо перевізник і надалі порушуватиме режим карантину, то більше не зможе заїхати у Кременчук.





- У них там в районі своя атмосфера, - зауважив Малецький. - Ми розуміємо, що там не дуже швидко надходить інформація - інтернет повільний ще, але поясніть йому, що так робити не треба. Не варте відро картоплі, яке люди там виростять, життя.