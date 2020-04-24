46 людей лікуються на стаціонарі від пневмонії
У лікарнях Кременчука лежить 7 пацієнтів з пневмонією у тяжкому стані, у трьох із них підтверджений діагноз «COVID-19», чотирьом виставлена підозра на нього, чекають результатів аналізів. Про це стало відомо 24 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії. Зауважмо, що кількість тяжкохворих зросла, порівняно з учорашнім днем, 23 квітня їх було 4.
Загалом 46 пацієнтів знаходяться у кременчуцьких лікарнях з пневмонією.
Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа зазначив, що лікарня «Кременчуцька» виконує функцію центру госпітального округу, допомагає медикам з районів, туди везуть пацієнтів з гострою хірургічною, травматологічною та іншими патологіями.
У дитячій лікарні наразі 7 дітей лежать з пневмонією, «важких» хворих немає, за минулу добу пацієнти не надходили.