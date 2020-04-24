У лікарнях Кременчука лежить 7 пацієнтів з пневмонією у тяжкому стані

Сегодня, 11:01 Просмотров: 2 165 Комментариев: 1

У лікарнях Кременчука лежить 7 пацієнтів з пневмонією у тяжкому стані, у трьох із них підтверджений діагноз «COVID-19», чотирьом виставлена підозра на нього, чекають результатів аналізів. Про це стало відомо 24 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії. Зауважмо, що кількість тяжкохворих зросла, порівняно з учорашнім днем, 23 квітня їх було 4.





Станом на 24 квітня у нашому місті у 58 людей підтвердився діагноз «COVID-19», із них:

23 людини перебуває у лікарні;

13 осіб на амбулаторному лікуванні;

9 пацієнтів одужало.

Загалом 46 пацієнтів знаходяться у кременчуцьких лікарнях з пневмонією.





В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» лікується 35 пацієнтів:

з пневмоніями - 30 осіб;

підтверджений COVID-19 у 21 людини;

5 пацієнтів у тяжкому стані (3 пацієнта надійшли учора, 2 жінки з Глобинського та Кременчуцького районів).

Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа зазначив, що лікарня «Кременчуцька» виконує функцію центру госпітального округу, допомагає медикам з районів, туди везуть пацієнтів з гострою хірургічною, травматологічною та іншими патологіями.





У дитячій лікарні наразі 7 дітей лежать з пневмонією, «важких» хворих немає, за минулу добу пацієнти не надходили.