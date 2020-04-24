Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 24.04.2020 10:00
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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

У лікарнях Кременчука лежить 7 пацієнтів з пневмонією у тяжкому стані

Сегодня, 11:01 Просмотров: 2 165 Комментариев: 1

46 людей лікуються на стаціонарі від пневмонії

У лікарнях Кременчука лежить 7 пацієнтів з пневмонією у тяжкому стані, у трьох із них підтверджений діагноз «COVID-19», чотирьом виставлена підозра на нього, чекають результатів аналізів. Про це стало відомо 24 квітня на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії. Зауважмо, що кількість тяжкохворих зросла, порівняно з учорашнім днем, 23 квітня їх було 4.


Станом на 24 квітня у нашому місті у 58 людей підтвердився діагноз «COVID-19», із них:

  • 23 людини перебуває у лікарні;
  • 13 осіб на амбулаторному лікуванні;
  • 9 пацієнтів одужало.

Загалом 46 пацієнтів знаходяться у кременчуцьких лікарнях з пневмонією.


В інфекційному відділенні ЛІЛ «Кременчуцька» лікується 35 пацієнтів:

  • з пневмоніями - 30 осіб;
  • підтверджений COVID-19 у 21 людини;
  • 5 пацієнтів у тяжкому стані (3 пацієнта надійшли учора, 2 жінки з Глобинського та Кременчуцького районів).

Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа зазначив, що лікарня «Кременчуцька» виконує функцію центру госпітального округу, допомагає медикам з районів, туди везуть пацієнтів з гострою хірургічною, травматологічною та іншими патологіями.


У дитячій лікарні наразі 7 дітей лежать з пневмонією, «важких» хворих немає, за минулу добу пацієнти не надходили.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пневмония заболеваемость статистика пациенты больницы больница «Кременчугская» инфекционное отделение

Комментарии: 1

1 426
ankrem:
Сегодня, 11:52

"Хворий на коронавирус" это пожизненый диагноз ? Не понятно почему здоровые в их числе.


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