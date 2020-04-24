Кременчуцькі депутати підтримали Ольгу Ляхову й направили звернення до Міністерства молоді та спорту України

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Депутати Кременчуцької міської ради одноголосно підтримали звернення до Міністерства молоді та спорту України та Федерації легкої атлетики з проханням розглянути кандидатуру Ольги Ляхової на здобуття стипендії Президента України для спортсменів. Рішення депутати прийняли вчора близько 20.00 на пленарному засіданні Кременчуцької міськради.





- 1-3 березня 2019 року в м. Глазго (Великобританія) відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщеннях. В складі національної збірної команди України кременчужанка, вихованка комунального закладу фізичної культури і спорту «Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард», Майстер спорту України міжнародного класу Ляхова Ольга Олександрівна зайняла третє місце в бігу на дистанції 800 метрів та стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики 2019 року в приміщеннях.

Враховуючи вищевикладене, Кременчуцька міська рада Полтавської області просить розглянути кандидатуру Ляхової Ольги Олександрівни на здобуття стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, – йдеться у зверненні кременчуцьких депутатів.

Нагадаємо, що після опублікованого указу на сайті Президента про призначення президентських стипендій провідним спортсменам України, у списку не було кременчуцької легкоатлетки Ольги Ляхової. Наша спортсменка наступного дня опублікувала відеозвернення й спровокувала дискусію із залученням керівництва ФЛАУ, адже недосконалість українського законодавства залишили нашу спортсменку фінансової підтримки в підготовці до Олімпійських ігор.

Голова Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул публічно вибачився перед Ольгою і зауважив, що федерація дійшла компромісу зі спортсменкою. Позиція Олі спровокувала, що хоч вона залишилася без стипендії, але принаймні спробувала ініціювати перегляд нечітких положень в нормативних документах.



