Малецький ставить під сумнів версію слідства щодо головного бухгалтера, яка виписала зайвих 2,7 млн гривень зарплати

Мер вважає, що це не бухгалтерська помилка
На сьогоднішньому засіданні Кременчуцької міськради депутати прийняли проєкт рішення «Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької місцевої прокуратури». Виконуючий обов'язки керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Станіслав Козинчук спілкувався з депутатами в режимі онлайн.
У міського голови Віталія Малецького виникло запитання по справі щодо головної бухгалтерки виконкому. Їй оголосили про підозру через службову недбалість. Жінка перевіряла відомості по заробітній платі і виписала собі та підлеглій зайвих 2,7 млн гривень зарплати.
Виконуючий обов'язки керівника Кременчуцької місцевої прокуратури не повідомив нової інформації щодо цього. Повторив повідомлення пресслужби прокуратури Полтавської області щодо оголошення підозри головній бухгалтерці.
Також мер запропонував, якщо це версія слідства, то слідчого міняти.