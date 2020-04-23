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Кременчуг, Происшествия, Политика

Малецький ставить під сумнів версію слідства щодо головного бухгалтера, яка виписала зайвих 2,7 млн гривень зарплати

Сегодня, 15:15 Просмотров: 2 066 Комментариев: 7

Мер вважає, що це не бухгалтерська помилка

На сьогоднішньому засіданні Кременчуцької міськради депутати прийняли проєкт рішення «Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької місцевої прокуратури». Виконуючий обов'язки керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Станіслав Козинчук спілкувався з депутатами в режимі онлайн.


У міського голови Віталія Малецького виникло запитання по справі щодо головної бухгалтерки виконкому. Їй оголосили про підозру через службову недбалість. Жінка перевіряла відомості по заробітній платі і виписала собі та підлеглій зайвих 2,7 млн гривень зарплати.


- ... Вчора я з подивом прочитав фабулу, що вона завищила надбавки та премії на 2,7 млн. Як розслідується ця справа і чи не буде воно трактоване так, що просто арифметична помилка в розрахунку головного бухгалтера і вона неправильно коефіцієнт собі поставила по премії і таким чином кілька мільйонів перевела на картку свою та своєї колеги.


Виконуючий обов'язки керівника Кременчуцької місцевої прокуратури не повідомив нової інформації щодо цього. Повторив повідомлення пресслужби прокуратури Полтавської області щодо оголошення підозри головній бухгалтерці.


- ...Якщо ви це списуєте на бухгалтерську помилку, то, вибачте, ми вам цього не дамо. Ну це точно не бухгалтерська помилка, - зазначив Малецький.


Також мер запропонував, якщо це версія слідства, то слідчого міняти.


- Оксана Миколаївна, а ви запитуєте, чи є справи по корупції? Тут на блюдечку приносиш справу, на погони, на зірки. Розкрийте, доведіть, і отаке пишеться.
3
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: прокуратура бухгалтер

Комментарии: 7

113
X-YZ:
Сегодня, 16:07

Есть два вопроса.

 

1) В обязанности мера входят предоставление юридической и правовой оценки своих подчинённых/коллег?

 

2) ...арифметична помилка ...кілька мільйонів перевела на картку свою та своєї колеги? ??? ???

 

???


13 0
82
marinochka__30:
Сегодня, 17:32

смысл этому бухгалтеру брать такую сумму,это всё записывается


2 11
53
Олег Чуба:
Сегодня, 17:41

Ну и деньги, ужас, как по мне, то это не реально самому себе перечислить такую сумму ...


1 11
117
Grinenko:
Сегодня, 17:43

Посмотрим что проверка покажет, но мне кажется что очень сложно на 2 ляма ошибиться.


2 9
138
sergey.kovalenko:
Сегодня, 17:47

Ничего не понл, кто кого тут защищает...но "ошибится" тут точно бухгалтера не могли


4 7
76
Olexander:
Сегодня, 18:36

Нас походу тримають за повних ,вибачте ,дурнів (.Бухгалтер "помилилась "на 2 "лимони" ?? 1- гріш ціна такому бухгалтеру ,2."не верю" (с) .3-вона це все робила не сама .4- винна буде вона ,все візьме на себе ( і повірять ) отакий буде фінал (.


6 0
149
JJAbrams:
Сегодня, 19:03

Цитата: marinochka__30

смысл этому бухгалтеру брать такую сумму,это всё записывается

так а как оно вообще делается, берется бухгалтер и чинуша, чинуш говорит бухгалтеру что бы она себе выписала премию, та выписывает, они деребанят, допустим 50/50. Если появляються вот такие вот следователи то найдется бумажка что этот чинуш выписал ей эту премию законно. Вот посмотрите, так и будет. Вон в нефтегазе сете милиионами выписывают же и ничего, все ок.


5 0

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