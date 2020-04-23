Малецький ставить під сумнів версію слідства щодо головного бухгалтера, яка виписала зайвих 2,7 млн гривень зарплати

Сегодня, 15:15 Просмотров: 2 066 Комментариев: 7

На сьогоднішньому засіданні Кременчуцької міськради депутати прийняли проєкт рішення «Про заслуховування інформації керівника Кременчуцької місцевої прокуратури». Виконуючий обов'язки керівника Кременчуцької місцевої прокуратури Станіслав Козинчук спілкувався з депутатами в режимі онлайн.





У міського голови Віталія Малецького виникло запитання по справі щодо головної бухгалтерки виконкому. Їй оголосили про підозру через службову недбалість. Жінка перевіряла відомості по заробітній платі і виписала собі та підлеглій зайвих 2,7 млн гривень зарплати.





- ... Вчора я з подивом прочитав фабулу, що вона завищила надбавки та премії на 2,7 млн. Як розслідується ця справа і чи не буде воно трактоване так, що просто арифметична помилка в розрахунку головного бухгалтера і вона неправильно коефіцієнт собі поставила по премії і таким чином кілька мільйонів перевела на картку свою та своєї колеги.





Виконуючий обов'язки керівника Кременчуцької місцевої прокуратури не повідомив нової інформації щодо цього. Повторив повідомлення пресслужби прокуратури Полтавської області щодо оголошення підозри головній бухгалтерці.





- ...Якщо ви це списуєте на бухгалтерську помилку, то, вибачте, ми вам цього не дамо. Ну це точно не бухгалтерська помилка, - зазначив Малецький.





Також мер запропонував, якщо це версія слідства, то слідчого міняти.





- Оксана Миколаївна, а ви запитуєте, чи є справи по корупції? Тут на блюдечку приносиш справу, на погони, на зірки. Розкрийте, доведіть, і отаке пишеться.