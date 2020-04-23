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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

За останню добу 28 кременчужан пішли на самоізоляцію: 27 контактних, один — з-за кордону

Сегодня, 15:29 Просмотров: 928 Комментариев: 1

 

В ізоляторному відділенні водолікарні станом на 23 квітня знаходиться 5 осіб

Протягом останньої доби у Кременчуці 28 кременчужан пішли на самоізоляцію, із них 27 контактних, один прибув з-за кордону (з Угорщини). Про це доповів на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.


Усього з початку введення карантину у нашому місті 641 громадянин перебував на самоізоляції, за минулу добу вибуло 6 людей.


У лікарні відновного лікування в ізоляторному відділенні станом на 23 квітня знаходиться 5 осіб.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ukrinform.ua
Теги: самоизоляция водолечебница

Комментарии: 1

149
JJAbrams:
Сегодня, 18:56

мой брат приехал с Чехии через Польшу и сразу же на смоизоляцию. На границе брали кровь, адрес изоляции, телефон, на телефон пришло уведомление о закачке приложения дия или как то так, там отсчет времени когда можно выйти с самоизоляции. При чем отсчет идет с момента вьезда в Украину, а не с момента самоизоляции.


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