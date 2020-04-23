За останню добу 28 кременчужан пішли на самоізоляцію: 27 контактних, один — з-за кордону

Сегодня, 15:29 Просмотров: 928 Комментариев: 1

В ізоляторному відділенні водолікарні станом на 23 квітня знаходиться 5 осіб

Протягом останньої доби у Кременчуці 28 кременчужан пішли на самоізоляцію, із них 27 контактних, один прибув з-за кордону (з Угорщини). Про це доповів на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації у мерії начальник управління охорони здоров'я Максим Середа.





Усього з початку введення карантину у нашому місті 641 громадянин перебував на самоізоляції, за минулу добу вибуло 6 людей.





У лікарні відновного лікування в ізоляторному відділенні станом на 23 квітня знаходиться 5 осіб.