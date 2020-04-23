Міський голова заявив, що у мерії знову проводять обшуки (додано)

Сегодня, 15:11 Просмотров: 1 271 Комментариев: 8

Сьогодні на засіданні сесії Кременчуцької мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в приміщенні мерії проходять обшуки.









- Я не знаю чому, просто прокурора трохи посварили, через 20 хвилин прилетіла «отвєточка».





Також мер зазначив, що обшуки стосуються кадрових призначень по лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Малецький назвав обшуки злочином проти держави.





-... прийти в лікарню, яка лікує хворих, обшукувати її зараз, встановлювати розбірки по кадрових питаннях, які були 3 чи 4 роки тому. Іншого часу вибрати просто неможливо було, - підсумував мер.





Додано: о 17.30 Віталій Малецький повідомив додаткову інформацію про обшуки у мерії. Міський голова розповів, що рішення суду до 21 травня. Але вирішили обшукувати сьогодні, в день сесії. На запитання «що шукають», Малецький відповів, що шукають документи кадрові про громадянам Українцю, Леошко тощо.