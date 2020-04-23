Слідчі дії стосуються кадрових рішень
Сьогодні на засіданні сесії Кременчуцької мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в приміщенні мерії проходять обшуки.
Також мер зазначив, що обшуки стосуються кадрових призначень по лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Малецький назвав обшуки злочином проти держави.
Додано: о 17.30 Віталій Малецький повідомив додаткову інформацію про обшуки у мерії. Міський голова розповів, що рішення суду до 21 травня. Але вирішили обшукувати сьогодні, в день сесії. На запитання «що шукають», Малецький відповів, що шукають документи кадрові про громадянам Українцю, Леошко тощо.