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Происшествия

Міський голова заявив, що у мерії знову проводять обшуки (додано)

Сегодня, 15:11 Просмотров: 1 271 Комментариев: 8

Слідчі дії стосуються кадрових рішень

Сьогодні на засіданні сесії Кременчуцької мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що в приміщенні мерії проходять обшуки.


В мерії Кременчука проводять обшуки у департаменті ЖКГ


- Я не знаю чому, просто прокурора трохи посварили, через 20 хвилин прилетіла «отвєточка».


Також мер зазначив, що обшуки стосуються кадрових призначень по лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Малецький назвав обшуки злочином проти держави.


-... прийти в лікарню, яка лікує хворих, обшукувати її зараз, встановлювати розбірки по кадрових питаннях, які були 3 чи 4 роки тому. Іншого часу вибрати просто неможливо було, - підсумував мер.


Додано: о 17.30 Віталій Малецький повідомив додаткову інформацію про обшуки у мерії. Міський голова розповів, що рішення суду до 21 травня. Але вирішили обшукувати сьогодні, в день сесії. На запитання «що шукають», Малецький відповів, що шукають документи кадрові про громадянам Українцю, Леошко тощо.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: обыск лікарня

Комментарии: 8

113
X-YZ:
Сегодня, 16:10

О, Виталик знает термины. Ответочка.

 

Это не ответочка. Это благодарочка.


14 0
82
marinochka__30:
Сегодня, 17:34

да,время они конечно выбрали,не очень скажем так


1 16
53
Олег Чуба:
Сегодня, 17:43

И к чему это весь цирк с обысками, ужас, люди реально на карантине сошли с ума.


1 17
138
sergey.kovalenko:
Сегодня, 17:44

Мда...и надо это все делать в карантин, когда все в работе


2 15
117
Grinenko:
Сегодня, 17:50

Странно,  в другое вемя нельзя это сделать. Нужно когда в городе 20 карантинных зон проводить обыски. Наш народ непобедим.


1 16
1 227
shtai:
Сегодня, 18:45

А причём тут больница к мэрии, боты вы с ума сошли вместе с шефом? Обыск в мэрии, а не больнице 


7 0
149
JJAbrams:
Сегодня, 19:06

Блин ну надеюсь не замнут, а то оно всегда начинается с обысков, а потому затихает.


6 0
1 569
Хатаб:
Сегодня, 19:33

Цитата: shtai

А причём тут больница к мэрии, боты вы с ума сошли вместе с шефом? Обыск в мэрии, а не больнице 

Не розмовляйте з ботами, вони все одно не відповідатимуть. А прокуратурі не завадило б ще і з адекватністю карантинних заходів розібратися.


4 0

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