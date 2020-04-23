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Кременчуг, Фотоколлекция

Фракция масочников против фракции респираторщиков: фоторепортаж с карантинной сессии

Сегодня, 15:01 Просмотров: 245

 

Депутат Пиддубная пришла с рулеткой, чтобы проверить соблюдение социальной дистанции между мэром Виталием Малецким и секретарём горсовета Юрием Гриценко
Фото: Артем Коваленко

Сессия Кременчугского городского совета 23 апреля запомнится надолго и самим депутатам, и их избирателям. Сегодня они все в зале сидят в масках или респираторах, а некоторые – даже в очках и перчатках. Всем депутатам на входе измеряли температуру. Для тех, кто пришёл без средств защиты, выдавали «набор забывчивого депутата» – маску, перчатки и очки.

 

Ось як виглядає «антикоронавірусний» комплект,

виданий кожному депутату Кременчуцької міськради


Сессию в условиях пандемии коронавируса запечатлел для вас Артём Коваленко. Поверьте, такого вы ещё в Кременчуге не видели.

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Автор: ТелеграфЪ Фото: Артем Коваленко
Теги: сессия коронавірус карантин маски респираторы депутат

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