Кременчуг

Міграційна служба у Кременчуці повідомила свій графік роботи на період карантину

Сегодня, 07:13 Просмотров: 580 Комментариев: 1

Відвідувачів прийматимуть у виключних випадках

У зв’язку з веденням карантину, з 21 березня встановлено особливий режим обслуговування відвідувачів територіальних підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.


 


Обслуговування на період дії карантину здійснюється у виключних випадках за такими напрямами:

  • оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки);
  • оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;
  • вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;
  • оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;
  • оформлення посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.

Отримання виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок, витягів тощо – у звичайному порядку, згідно з режимом роботи підрозділу ДМС.


Телефони для довідок та консультацій:

  • телефони «гарячої лінії»: +380668859707, +380668859727, +380668859781
  • телефон для зв’язку з керівництвом: +380990159424
  • з питань паспортної роботи: +380668859675, +380668859674
  • з питань громадянства: +380668859679, +380668859729
  • з питань отримання витягів до ID-картки та оформлення ПМЖ за кордоном:+380668859731, +380668859736
  • з питань роботи з іноземцями та ОБГ : +380950878588, +380989964029, +380663495078
  • з питань шукачів захисту: +380687673025
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин

Комментарии: 1

523
romix:
Сегодня, 08:49

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