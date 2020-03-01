Міграційна служба у Кременчуці повідомила свій графік роботи на період карантину

Відвідувачів прийматимуть у виключних випадках
У зв’язку з веденням карантину, з 21 березня встановлено особливий режим обслуговування відвідувачів територіальних підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.
Обслуговування на період дії карантину здійснюється у виключних випадках за такими напрямами:
- оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки);
- оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;
- вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;
- оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;
- оформлення посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.
Отримання виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок, витягів тощо – у звичайному порядку, згідно з режимом роботи підрозділу ДМС.
Телефони для довідок та консультацій:
- телефони «гарячої лінії»: +380668859707, +380668859727, +380668859781
- телефон для зв’язку з керівництвом: +380990159424
- з питань паспортної роботи: +380668859675, +380668859674
- з питань громадянства: +380668859679, +380668859729
- з питань отримання витягів до ID-картки та оформлення ПМЖ за кордоном:+380668859731, +380668859736
- з питань роботи з іноземцями та ОБГ : +380950878588, +380989964029, +380663495078
- з питань шукачів захисту: +380687673025