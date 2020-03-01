Міграційна служба у Кременчуці повідомила свій графік роботи на період карантину

Сегодня, 07:13 Просмотров: 580 Комментариев: 1

У зв’язку з веденням карантину, з 21 березня встановлено особливий режим обслуговування відвідувачів територіальних підрозділів Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області.









Обслуговування на період дії карантину здійснюється у виключних випадках за такими напрямами:

оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки);

оформлення паспорта громадянина України у формі картки (IDкартки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг;

вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку;

оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном;

оформлення посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.

Отримання виготовлених документів, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок, витягів тощо – у звичайному порядку, згідно з режимом роботи підрозділу ДМС.





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