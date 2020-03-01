Полтавський театр Гоголя показуватиме вистави онлайн під час карантину

Сегодня, 08:08 Просмотров: 382

Через карантин Полтаський театр ім.М.В. Гоголя переходить в режимі онлайн і демонструватиме вистави в ютуб.



Графік оприлюднили на сторінці театру у Facebook.





23 березня:

Мюзикл для дітей «Дванадцять місяців», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко,

Мюзикл «Бог є любов, Едіт Піаф», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко.





27 березня:

«Концерт закриття 81-го театрального сезону», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко,

Рок-опера «Біла ворона», режисер – Роман Валько.





30 березня:

Трагіфарс «Опера жебраків», режисер – засл.діяч мист.Укр. Сергій Павлюк,

«Президент вибирає», режисер – засл.діяч мист.Укр. Сергій Павлюк, у головній ролі – нар.арт.Укр. Анатолій Гнатюк.





1 квітня у день народження Миколи Гоголя:

«Шинель», режисер – засл.арт.Укр. Богдан Чернявський.





2 квітня:

Історична драма «Назар Стодоля», режисер – засл.діяч мист.Укр. Юрій Кочевенко.

Посилання на вистави будуть з’являтися на сайті театру та сторінці Фейсбук театру у заплановані дати показу.



