Кременчуг, Культура, Полтавщина

Полтавський театр Гоголя показуватиме вистави онлайн під час карантину

Сегодня, 08:08 Просмотров: 382

 

Трансляції з'являтимуться на сторінці театру 

Через карантин Полтаський театр ім.М.В. Гоголя переходить в режимі онлайн і демонструватиме вистави в ютуб. 


Графік оприлюднили на сторінці театру у Facebook.


23 березня:
Мюзикл для дітей «Дванадцять місяців», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко,
Мюзикл «Бог є любов, Едіт Піаф», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко.


27 березня:
«Концерт закриття 81-го театрального сезону», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко,
Рок-опера «Біла ворона», режисер – Роман Валько.


30 березня:
Трагіфарс «Опера жебраків», режисер – засл.діяч мист.Укр. Сергій Павлюк,

«Президент вибирає», режисер – засл.діяч мист.Укр. Сергій Павлюк, у головній ролі – нар.арт.Укр. Анатолій Гнатюк.


1 квітня у день народження Миколи Гоголя:
«Шинель», режисер – засл.арт.Укр. Богдан Чернявський.


2 квітня:
Історична драма «Назар Стодоля», режисер – засл.діяч мист.Укр. Юрій Кочевенко.

Посилання на вистави будуть з’являтися на сайті театру та сторінці Фейсбук театру у заплановані дати показу.


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Автор: Альона Душенко
Теги: вистава театр Полтава
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