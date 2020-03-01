Полтавський театр Гоголя показуватиме вистави онлайн під час карантину

Через карантин Полтаський театр ім.М.В. Гоголя переходить в режимі онлайн і демонструватиме вистави в ютуб.
Графік оприлюднили на сторінці театру у Facebook.
23 березня:
Мюзикл для дітей «Дванадцять місяців», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко,
Мюзикл «Бог є любов, Едіт Піаф», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко.
27 березня:
«Концерт закриття 81-го театрального сезону», режисер – засл.діяч мист.Укр. Владислав Шевченко,
Рок-опера «Біла ворона», режисер – Роман Валько.
30 березня:
Трагіфарс «Опера жебраків», режисер – засл.діяч мист.Укр. Сергій Павлюк,
«Президент вибирає», режисер – засл.діяч мист.Укр. Сергій Павлюк, у головній ролі – нар.арт.Укр. Анатолій Гнатюк.
1 квітня у день народження Миколи Гоголя:
«Шинель», режисер – засл.арт.Укр. Богдан Чернявський.
2 квітня:
Історична драма «Назар Стодоля», режисер – засл.діяч мист.Укр. Юрій Кочевенко.
Посилання на вистави будуть з’являтися на сайті театру та сторінці Фейсбук театру у заплановані дати показу.