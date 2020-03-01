Чоловік під наркотиками та без посвідчення розсікав Кременчуком на ВАЗі

Сегодня, 09:03 Просмотров: 676

Проходити огляд на стан сп’яніння він відмовився в присутності двох свідків

23 березня чоловік під наркотиками та позбавлений права керувати авто їздив Кременчуком. За інформацією патрульної поліції Кременчука, близько 19.00 інспектори зупинили ВАЗ 2108 за порушення правил дорожнього руху.





Під час спілкування з водієм патрульні помітили, що, ймовірно, чоловік сів за кермо в стані наркотичного сп’яніння, оскільки були присутні явні ознаки: зіниці очей не реагували на світло, порушена координації рухів. Проходити огляд на стан сп’яніння водій відмовився в присутності двох свідків.





Окрім того, у ході перевірки документів з'ясувалося, що чоловік позбавлений права керувати автомобілем державною виконавчою службою.





Поліцейські склали на керманича протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП та за ч. 3 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.