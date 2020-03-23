Происшествия, Коронавірус / Карантин

Медиків звільнятимуть за діагноз «коронавірус»: поліція розвінчує чергові карантинні фейки

Сегодня, 09:32 Просмотров: 987 Комментариев: 3

 

В інтернеті «гуляють» неправдиві повідомлення про те, що «бригада медиків» застосовує сльозогінний газ та грабує, а за жарти щодо коронавірусу можуть оштрафувати або арештувати

Відділ комунікації поліції Полтавської області розвінчує чергові фейки, які з'являються в інтернеті у період карантину та не відповідають дійсності.


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Наприклад, начебто директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак забороняє медикам ставити діагноз COVID-19, за це звільнятимуть:


 

Або ось, про те, що по квартирах ходить «бригада медиків», які під приводом санітарної обробки від вірусів застосовують сльозогінний газ та грабують:


 

Також з'явився фейк про те, що за розповсюдження в інтернеті жартів щодо коронавірусу будуть штрафувати та можуть арештувати на 15 діб:



Людей просять не реагувати на подібні фейкові публікації та користуватися виключно офіційними джерелами отримання інформації.


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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України, news.liga.net
Теги: фейк коронавирус коронавірус карантин

Комментарии: 3

14
Чувааак:
Сегодня, 09:48

Я б не називав в голос що останнє це фейк, ібо завдяки останньому язикаті провокатори і їх подібні трохи приутихнуть


-4
82
cenzor:
Сегодня, 09:58

медиков не могут доставить до работы, а если опаздывают еще и наезжают....


-2
17
gansit:
Сегодня, 10:06

Цитата: cenzor

медиков не могут доставить до работы, а если опаздывают еще и наезжают....

Это ваш фейк или есть конкретные ФИО руководителей?


0
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