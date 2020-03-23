Медиків звільнятимуть за діагноз «коронавірус»: поліція розвінчує чергові карантинні фейки

Сегодня, 09:32 Просмотров: 987 Комментариев: 3

В інтернеті «гуляють» неправдиві повідомлення про те, що «бригада медиків» застосовує сльозогінний газ та грабує, а за жарти щодо коронавірусу можуть оштрафувати або арештувати

Відділ комунікації поліції Полтавської області розвінчує чергові фейки, які з'являються в інтернеті у період карантину та не відповідають дійсності.









Наприклад, начебто директор Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак забороняє медикам ставити діагноз COVID-19, за це звільнятимуть:





Або ось, про те, що по квартирах ходить «бригада медиків», які під приводом санітарної обробки від вірусів застосовують сльозогінний газ та грабують:





Також з'явився фейк про те, що за розповсюдження в інтернеті жартів щодо коронавірусу будуть штрафувати та можуть арештувати на 15 діб:









Людей просять не реагувати на подібні фейкові публікації та користуватися виключно офіційними джерелами отримання інформації.



