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На Молодіжному невідомі на машинах влаштували стрілянину (уточнення)

Сегодня, 18:37 Просмотров: 5 771 Комментариев: 6

 

Правопорушники намагалися заховати пістолет у під'їзді багатоповерхівки

23 березня близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення від перехожого, який розповів, що в районі квартала 297 невідомі на автомобілях Mercedes та Toyota обстріляли автівку Volkswagen. Інформацію про інцидент на Молодіжному опублікувала пресслужба Національної поліції Полтавської області та патрульна поліція Кременчука.


Також заявник додав, що потерпілих на даний час немає, а автомобілі роз’їхались. Про дану подію черговий повідомив усі патрулі та надав їм орієнтування на правопорушників.


Невдовзі наряди поліції охорони та батальйону поліції особливого призначення зупинили авто Volkswagen, на якому були пошкодження, характерні для пострілів з мисливської зброї.


Чоловіки, які перебували в Volkswagen, почали тікати в багатоповерхівку, але їх затримали. Своєї причетності до стрільби не заперечували. Наразі з ними працюють слідчі.


Під час огляду під’їзду багатоповерхівки патрульні поліцейські знайшли схованку, в якій знаходився пістолет.


 

На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Також тривають оперативні заходи щодо встановлення інших ймовірних учасників стрілянини.

5
Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: стрельба Молодежный автомобили полиция

Комментарии: 6

843
antikola:
Сегодня, 18:46

чикаго началось, через месяц будет веселее, 


+19
775
mefisto:
Сегодня, 19:10

а пилиция ходят пишут админпротоколы и зарабатывают премию с уличной торговли...


+32
856
Nik:
Сегодня, 19:12

Цитата: antikola

чикаго началось, через месяц будет веселее, 

Не сцы бойся, Андрей. Тебе это не грозит.


-3
843
antikola:
Сегодня, 19:13

Цитата: Nik
Тебе это не грозит.
за тебя переживаю- кормильца отберут или спалятsmile, чем будешь на жизнь зарабатывать?купи ,пока не поздно


-2
856
Nik:
Сегодня, 19:52

Цитата: antikola
чем будешь на жизнь зарабатывать?
Пока есть такие, как ты, я не пропадуstuck_out_tongue_winking_eye


-1
843
antikola:
Сегодня, 20:31

Цитата: Nik
я не пропаду
подрабатываешь троллингом под статьями? за сегодня хоть на рулон бумаги заработал?


-1
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