На Молодіжному невідомі на машинах влаштували стрілянину (уточнення)

Сегодня, 18:37 Просмотров: 5 771 Комментариев: 6

23 березня близько 15.00 до поліції надійшло повідомлення від перехожого, який розповів, що в районі квартала 297 невідомі на автомобілях Mercedes та Toyota обстріляли автівку Volkswagen. Інформацію про інцидент на Молодіжному опублікувала пресслужба Національної поліції Полтавської області та патрульна поліція Кременчука.





Також заявник додав, що потерпілих на даний час немає, а автомобілі роз’їхались. Про дану подію черговий повідомив усі патрулі та надав їм орієнтування на правопорушників.





Невдовзі наряди поліції охорони та батальйону поліції особливого призначення зупинили авто Volkswagen, на якому були пошкодження, характерні для пострілів з мисливської зброї.





Чоловіки, які перебували в Volkswagen, почали тікати в багатоповерхівку, але їх затримали. Своєї причетності до стрільби не заперечували. Наразі з ними працюють слідчі.



Під час огляду під’їзду багатоповерхівки патрульні поліцейські знайшли схованку, в якій знаходився пістолет.





На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Також тривають оперативні заходи щодо встановлення інших ймовірних учасників стрілянини.