Снова холодные выходные: Кременчуг будет поливать дождь

Сегодня, 09:10 Просмотров: 1 710

Нынешние выходные, как и прошлые, не порадуют кременчужан теплом, город будет поливать дождь, а в воскресенье температура упадёт до +1°С.





По прогнозам Gismeteo, дождь начнётся в субботу, 21 марта, днём и будет идти практически весь день в воскресенье, 22 марта. Температурный максимум составит +11°С утром в субботу, а самые низкие показатели ждут нас в воскресенье вечером – до +1°С (дождь может перейти в мокрый снег).





Обратите внимание, что в начале новой рабочей недели – в понеедельник, 23 марта, с утра возможны даже заморозки и -3°С.





Sinoptik рисует подобную погодную картину: осадки накроют Кременчуг около 17.00 в субботу, 21 марта, а в воскресенье, 22 марта, прекратятся уже ближе к ночи. В первой половине дня в субботу в городе будет преобладать переменная облачность, так что если хотите прогуляться, более подходящего времени на уикенд не найдёте. Столбики термометров покажут следующие значения: от +2°С до +11°С.





Дожди обещает кременчужанам и Ventusky: их начала стоит ждать около 15.00 в субботу, 21 марта, и с небольшими паузами он будет идти сутки, до 14.00 в воскресенье, 22 марта. Воздух прогреется от +1°С до +13°С.