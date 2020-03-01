У 10 тисяч гривень оцінив житель Полтавщини не передачу «п'яного» протоколу до суду

Сегодня, 08:50 Просмотров: 708

На нетверезого водія склали протокол. Чоловік вирішив дати хабаря, аби адмінматеріал не передали до суду

На гарячому спіймали чоловіка, який намагався дати хабаря начальнику Великобагачанського відділення поліції Миргородського. За 10 тисяч гривень водій намагався уникнути адмінвідповідальності за нетверезе водіння.





За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, начальник районної поліції звернувся із рапортом про те, що 46-річний житель району запропонував йому хабаря за непритягнення до адміністративної відповідальності. Чоловік намагався відкупитись за водіння автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. 10 тисяч гривень він запропонував поліцейському за те, щоби матеріали не передавалися до суду.





Водія затримали під час передачі поліцейському обіцяної «винагороди». За спробу підкупу службової особи йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.