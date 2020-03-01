Кременчук та Полтаву готові закрити у разі погіршення ситуації з коронавірусом

Сегодня, 08:25 Просмотров: 3 303 Комментариев: 6

Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов провів селекторну нараду з головами РДА, ОТГ та міст щодо заходів, спрямованих на попередження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.





У районах визначили інфекційні лікарні та бригади екстреної швидкої допомоги, які будуть викликатися в разі зараження COVID-19. Очільник області нагадав, що в на Полтавщині працює оперативний штаб щодо протидії коронавірусу.





- Відпрацьовуємо всі можливі варіанти. За потреби готові ввести надзвичайний стан в області. Якщо будуть інфіковані, то готові до таких заходів, як закриття в’їздів і виїздів в область. Насамперед це Полтава та Кременчук, а далі інші населені пункти, – сказав Олег Синєгубов.





Також визначено перелік підприємств, які не можуть припинити роботу.





Як повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак, 21 березня всі райони отримають маски індивідуального захисту.