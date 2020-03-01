Кременчук та Полтаву готові закрити у разі погіршення ситуації з коронавірусом

Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов провів селекторну нараду з головами РДА, ОТГ та міст щодо заходів, спрямованих на попередження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.
У районах визначили інфекційні лікарні та бригади екстреної швидкої допомоги, які будуть викликатися в разі зараження COVID-19. Очільник області нагадав, що в на Полтавщині працює оперативний штаб щодо протидії коронавірусу.
Також визначено перелік підприємств, які не можуть припинити роботу.
Як повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак, 21 березня всі райони отримають маски індивідуального захисту.