Кременчуг, Здоровье, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Кременчук та Полтаву готові закрити у разі погіршення ситуації з коронавірусом

Сегодня, 08:25 Просмотров: 3 303 Комментариев: 6

 

Олег Синєгубов перевірив готовність районів до коронавірусної інфекції

Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов провів селекторну нараду з головами РДА, ОТГ та міст щодо заходів, спрямованих на попередження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації. 


У районах визначили інфекційні лікарні та бригади екстреної швидкої допомоги, які будуть викликатися в разі зараження COVID-19. Очільник області нагадав, що в на Полтавщині працює оперативний штаб щодо протидії коронавірусу.


- Відпрацьовуємо всі можливі варіанти. За потреби готові ввести надзвичайний стан в області. Якщо будуть інфіковані, то готові до таких заходів, як закриття в’їздів і виїздів в область. Насамперед це Полтава та Кременчук, а далі інші населені пункти, – сказав Олег Синєгубов.


Також визначено перелік підприємств, які не можуть припинити роботу.


Як повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак, 21 березня всі райони отримають маски індивідуального захисту.

3
Автор: Альона Душенко
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Комментарии: 6

407
ff48:
Сегодня, 09:05

Закрывать от кого ? Все кто хотел уже вернулись и благополучно всех инфицировали.


+25
3 091
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:16

Цитата: ff48
Закрывать от кого ?

Чиновники просто в істериці. Вони ж як розраховували - ми тут ніколи все одно лікуватися не будемо, якщо якась хворь причепиться, то швидко в Ізраїль або в Німеччину. А народ? Ну і хрєн з ним. А тепер виходить, що не дай Бог що, то прийдеться тут загибатися. Лисак он скільки на посаді ще з часів Ющенка, то все оптимізує медицину в області на гранти Світового Банку.  А прийшла біда, то й обісрався, реформатор. Та хіба тільки він...


+26
773
antikola:
Сегодня, 09:26

Цитата: Daniel Mroz
якщо якась хворь причепиться, то швидко в Ізраїль або в Німеччину.
да, тут нехилый нежданчик вышел


+19
401
КиТ:
Сегодня, 12:01

Защитные костюмы медикам выдали, твари?!


+9
46
vortex:
Сегодня, 12:48

Бегите в ростов пока не поздно. Рояль можете забрать с собой


+3
773
antikola:
Сегодня, 12:50

Зе END


+4
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