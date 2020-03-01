Кременчуг, Коронавірус / Карантин

З'явилася інформація про те, що в Кременчук потягами прибули люди, які повернулися з Італії

Сегодня, 09:35 Просмотров: 6 482 Комментариев: 21

 

Проте поки що достеменно нічого не відомо - ні кількість, ні стан здоров'я цих кременчужан

20 березня на засідання тимчасової протиепідемічної комісії мер Віталій Малецький озвучив оперативну інформацію про те, що до Кременчука кількома потягами прибули люди, які повернулися в Україну з Італії.


- Ми уточнюємо списки провідників, які були в цих поїздах, налагоджуємо з ними зв'язок і по ситуації будемо переводити на самоізоляцію або, можливо, вживати якісь інші заходи, - доповіла заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко.


Віталій Малецький додав, що встановлюватимуть й особи пасажирів, які були в купе з тими людьми, що поверталися.


На засіданні було сказано, що більш детальна інформація про те, скільки людей приїхало, який у них стан здоров'я тощо, мала з'явитися ближче до кінця робочого дня 20 березня. «ТелеграфЪ» намагався зв'язатися з віце-мером Ольгою Усановою, проте жодних конкретних даних у мерії поки що не повідомляють.

9
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавирус коронавірус Италия поезда

Комментарии: 21

181
Sanay:
Сегодня, 09:41

Пожалуста скажите им кто-то, что их тут не ждут)

 

Спасибо, за то что в свое время уехали, чтоб  пригреть свою жопу, и спасибо за то что приехали, ктогда жопу припекло)


+43
352
evgeniys:
Сегодня, 09:53

"- Ми уточнюємо списки ..." поздно пить боржоми когда почки отказали..


+37
3 091
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:57

«ТелеграфЪ» намагався зв'язатися з віце-мером Ольгою Усановою,
Не смішіть. Що ви хочете від неї дізнатися? Людина повністю профнепригодна, як і більшість у виконкомі. Нормальний при пам'яті керівник, ніколи не приймає управлінських рішень без складеного підлеглими прогнозу соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття такого акту. Ці дурачки наприймали кучу обмежувальних рішень в стилі "запретить и не пущать", а тепер коли починають вилазити наслідки в паніці не знають що робити. 


+41
80
VladimirS:
Сегодня, 09:57

Цитата: Sanay
Пожалуста скажите им кто-то, что их тут не ждут)

 

Так ведь не от хорошей жизни люди уезжали на зароботки...

Я ещё понимаю, что можно сказать такое тем, кто заразу везёт с круизных лайнеров, с шикарных курортов, типа депутата ВРУ Шахова. Главное сейчас, чтобы эти приехавшие заробитчане оставались в карантине, а не шатались по супермаркетам и др. людным местам.


+24
181
Sanay:
Сегодня, 10:06

Цитата: VladimirS

.... не от хорошей жизни люди уезжали ...

 

 

Так зачем возвращаться в разруху и нищету? 

 

Я конечно дороги перекрывать и камни  в лобовуху бросать не буду, но помните..... те кто возвращается - все заболевшие на вашей СОВЕСТИ!

 

Хотя вам все равно, как и было все равно когда вы  сначала уезжали в Италию/Польшу и т.д...


+34
74
StarПёр:
Сегодня, 10:07

Цитата: VladimirS
Главное сейчас, чтобы эти приехавшие заробитчане оставались в карантине

 

Именно это и волнует! Почему жопоголовые зе-дибилоиды пропускают людей, особенно из инфицированных стран, мимо 14 дневного карантина????!!!!!

Не важно кто и по какой причине куда ездил. Принять должны всех! Но через режим 14-дневного карантина! А у этих жопоголовых даже данных нет кто конкретно когда откуда вернулся!!! Зелешмара рапортавала что по всей Украине готовы учреждения для 14 дневного карантина! Где они??? 

В статье ниже пишут что эти дауны готовы закрыть, если надо, и область и Кременчуг! Жопу слона своей головой пусть закроют, дибилы! Никакой организации. Никакого порядка! Где превинтивные меры??? Один дибил способен только хером на рояле поиграть, другие дибилы способны только с этого поржать... и все...

Общественный транспорт они блокировали, в ладоши похлопали. Безконтрольно завезли из очагов заражения людей. Не кашляйте, мойте руки...если что мы вас закроем... 


+52
3 091
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:15

Цитата: StarПёр
пропускают людей, особенно из инфицированных стран, мимо 14 дневного карантина????!!!!!
А ви не здогадуєтеся? Тому що ресурсів немає, країна однією ногою в дефолті. 


+12
93
revix:
Сегодня, 10:40

Пока эти туристы допрутся домой, перелапают в городе, все что можно. Ни один из них не просидит в карантине это факт. Готовимся к п..цу


+28
773
antikola:
Сегодня, 10:49

Цитата: VladimirS
Главное сейчас, чтобы эти приехавшие заробитчане оставались в карантине, а не шатались по супермаркетам и др. людным местам.
да никто незнает кто эти люди и где вообще!!!!Рассада посажена, ждем плоды через 14 дней.
Цитата: Daniel Mroz
ресурсів немає
порох з"їв?



Цитата: revix

Пока эти туристы допрутся домой, перелапают в городе, все что можно. Ни один из них не просидит в карантине это факт. Готовимся к п..цу

именно так


+5
5
Rosgard:
Сегодня, 11:03

Интересная система.

Сначала закрыть сообщение внутри страны. Ограничить передвижение в городах.

А затем "вкинуть" в города 40 тысяч не проверенных "искателей лучшего будущего".

И посмотреть, кто выживет.

Может, я параноик и ***, но мне кажется, что это какой-то плохо пахнущий план по очистке этой территории от лишних.

И в юморе не откажешь. Проредить оставшихся здесь теми, кто отсюда сбежал.


+19
773
antikola:
Сегодня, 11:08

Цитата: Daniel Mroz
країна однією ногою в дефолті. 
каждую неделю нацбанк вливает по 1 млрд на поддержку курса, а кстатит как прошло заседание суда по приватбанку. кто нибудь знает?уже бенин банк или еще нет?


0
74
StarПёр:
Сегодня, 11:26

Цитата: Daniel Mroz
Тому що ресурсів немає, країна однією ногою в дефолті. 

А чому так? Я категорично не голосував за блазня на посту президента України! Я також категорично не голосував за зелене кодло на виборах у ВР. Бо моє критичне мислення підказувало, шо якшо квартального дурня вдягти у костюм президента, воно все одно залишається квартальним дурнем. Розуму йому це не надає, а наслідки для всієї країни можуть бути катастрофічними. Може я в тому винен? Чи може 80% місцевих виборців? Які із квартальним дурнем роблять це разом?

Цитата: antikola
уже бенин банк или еще нет?

Ну с новый генпрокурором БЕНЕдиктовой, это быстро провернут. Вжух-вжух и БЕНЯ снова сказочно богат!


+10
773
antikola:
Сегодня, 11:27

Цитата: StarПёр
это быстро провернут.
так я и интересуюсь 16 числа должен был быть суд по этому поводу, но никакой информации нет


0
5
adom:
Сегодня, 11:32

ж/д, авиа и автобусные перевозки по стране запрещаются с 00:00 18 марта
Как такое прошляпила полиция? Почему на всех не составлены протоколы за нарушение карантина и люди не изолированы на 14дней? Видимо власти решили проредить пенсионеров. 


+7
773
antikola:
Сегодня, 11:37

Цитата: adom
Видимо власти решили проредить пенсионеров
с такой медициной и наличием средств, не только пенсионеров, прорядят всех


+8
3 091
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:47

Цитата: adom
Почему на всех не составлены протоколы за нарушение карантина

На бабцю з петрушкою біля метро склали на 17 тис, так що поліцаї працюють - zwei wochen quarantаne


+2
401
КиТ:
Сегодня, 11:58

Пожалуста скажите им кто-то, что их тут не ждут)   Спасибо, за то что в свое время уехали, чтоб  пригреть свою жопу, и спасибо за то что приехали, ктогда жопу припекло)
l
Во-во! А мои похожие коменты изначально многие минусили! Типа, "они же украинцы... у них же родственники... чьи-то папы-мамы...". И на санжарцев накинулись, мол, средневековье. Средневековьем будет, если в ХХI веке какой-то вирус выкосит полстраны!


+9
812
Nik:
Сегодня, 12:28

Цитата: antikola
порох з"їв?

И порох тоже. Притом немало.


+3
773
antikola:
Сегодня, 12:39

Цитата: Nik
И порох тоже. Притом немало.
smile какие жалкие потуги....

вот вам бизнес на крови от зеленого, который к тому же поборол контрабанду и навел порядок на таможне...

19 марта в эфире RTVE показали выпуск новостей за прошедший день. В одном из репортажей речь шла об остром дефиците средств защиты в стране, связанном со вспышкой коронавируса COVID-19.

При этом в ролике продемонстрировали, как выгружают коробки средства индивидуальной защиты, произведенных украинской компанией”Бук“.


+3
4 791
КАПУША:
Сегодня, 12:59

 

Ті, хто кляне людей, що повертаються додому, у вас не виникало питання до влади, чому ЖОДНОМУ з масово повернених не зробили тестів? Чому їх не обстежують? Влада не здатна забезпечити мінімальну безпеку, але винні звичайні люди... 

 

цікаво, за скільки перепродадуть безкоштовно отримані маски з Китаю?

 

ваш Зе вас кинув і чхати хотів на українців, але ви все одно йому вкланяєтесь


0
773
antikola:
Сегодня, 13:15

Цитата: КАПУША
перепродадуть
баранов стригут не переставая, шерсть не успевает отрастать....


+1
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