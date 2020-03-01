З'явилася інформація про те, що в Кременчук потягами прибули люди, які повернулися з Італії

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Проте поки що достеменно нічого не відомо - ні кількість, ні стан здоров'я цих кременчужан

20 березня на засідання тимчасової протиепідемічної комісії мер Віталій Малецький озвучив оперативну інформацію про те, що до Кременчука кількома потягами прибули люди, які повернулися в Україну з Італії.





- Ми уточнюємо списки провідників, які були в цих поїздах, налагоджуємо з ними зв'язок і по ситуації будемо переводити на самоізоляцію або, можливо, вживати якісь інші заходи, - доповіла заступник начальника управління охорони здоров'я Кременчука Людмила Пономаренко.





Віталій Малецький додав, що встановлюватимуть й особи пасажирів, які були в купе з тими людьми, що поверталися.



На засіданні було сказано, що більш детальна інформація про те, скільки людей приїхало, який у них стан здоров'я тощо, мала з'явитися ближче до кінця робочого дня 20 березня. «ТелеграфЪ» намагався зв'язатися з віце-мером Ольгою Усановою, проте жодних конкретних даних у мерії поки що не повідомляють.