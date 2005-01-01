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З 1 квітня деяким пенсіонерам мають виплатити одноразову грошову допомогу

Сегодня, 10:21 Просмотров: 1 493 Комментариев: 4

Мова йде про тисячу гривень, які анонсував Володимир Зеленський

 

16 березня Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що деяким пенсіонерам одноразово виплатять одну тисячу гривень. Фінансову допомогу, за словами Зеленського, отримають люди, пенсія яких нижча рівня 5 тисяч гривень.


Міністерка соцполітики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми «Право на владу», що виплачувати допомогу почнуть з 1 квітня. Крім того, тисячу гривень мають отримати також соціальні пенсіонери та люди з інвалідністю.


Також Лазебна зазначила, що 1 травня заплановано провести індексацію усіх пенсій.

4
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: пенсионеры карантин

Комментарии: 4

773
antikola:
Сегодня, 10:45

зеленая миля...


+2
74
StarПёр:
Сегодня, 11:00

Не деяким! А 90% пенсіонерів! Саме як раз у 90% людей похилого віку така жебрацька пенсія.


+5
3 091
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:42

отримають люди, пенсія яких нижча рівня 5 тисяч гривень.

Недавно у Шустера одну вівцю з Офісу президента запитали, де візьмуть гроші ? Відповідь "гуру економіки", яких , як і обіцяв перед виборами, набрав собі в помічники президент, була така - через запозиченнями та збільшеннями державного дефіциту. Як кажуть, коментарі зайві. І точно такі самі "фахівці" взялися проводити карантинні заходи.


+10
10
gansit:
Сегодня, 12:34

1 апреля и клоун? smilesmilesmile


+3
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