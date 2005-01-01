З 1 квітня деяким пенсіонерам мають виплатити одноразову грошову допомогу

Мова йде про тисячу гривень, які анонсував Володимир Зеленський
16 березня Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що деяким пенсіонерам одноразово виплатять одну тисячу гривень. Фінансову допомогу, за словами Зеленського, отримають люди, пенсія яких нижча рівня 5 тисяч гривень.
Міністерка соцполітики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми «Право на владу», що виплачувати допомогу почнуть з 1 квітня. Крім того, тисячу гривень мають отримати також соціальні пенсіонери та люди з інвалідністю.
Також Лазебна зазначила, що 1 травня заплановано провести індексацію усіх пенсій.