З 1 квітня деяким пенсіонерам мають виплатити одноразову грошову допомогу

Сегодня, 10:21 Просмотров: 1 493 Комментариев: 4

16 березня Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що деяким пенсіонерам одноразово виплатять одну тисячу гривень. Фінансову допомогу, за словами Зеленського, отримають люди, пенсія яких нижча рівня 5 тисяч гривень.





Міністерка соцполітики Марина Лазебна повідомила в ефірі програми «Право на владу», що виплачувати допомогу почнуть з 1 квітня. Крім того, тисячу гривень мають отримати також соціальні пенсіонери та люди з інвалідністю.





Також Лазебна зазначила, що 1 травня заплановано провести індексацію усіх пенсій.