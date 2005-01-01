Кременчуг, Бизнес/Работа, Деловые новости

КВСЗ в прошлом году произвел 5 237 вагонов, 33% из которых отправил на экспорт

Сегодня, 13:31 Просмотров: 191 Комментариев: 1

Больше всего вагонов купила Беларусь

КВСЗ отправил на экспорт 33% построенных в 2019 вагонов, сообщает ЦТС со ссылкой на предприятие.


Согласно информации КВСЗ, в прошлом году завод произвел около 5237 вагонов. На экспорт было отправлено примерно 1725 единиц.

Основным внешним рынком для предприятия стала Беларусь с долей 30%. 


Рынок Молдовы составил 1,6%, рынок Монголии - 0,8%. Доля реализации продукции завода на рынок стран ЕС составила 0,4%. В частности, предприятие отправляло свою продукцию в Польшу, Германию, Эстонию и Латвию.


При этом на предприятии отметили положительную динамику, поскольку годом ранее на экспорт было отправлено только 8,5% от объема реализованной продукции (напомним, в 2018 году завод произвел всего 3686 вагонов).

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: КВСЗ КВБЗ вагоны экспорт

Комментарии: 1

733
Angel737:
Сегодня, 13:46

Респект Вагоностроителям!!!


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Вверх