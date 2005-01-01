Як правильно розпочати піст, – розповів Архієпископ Полтавський та Кременчуцький

Сегодня, 14:04 Просмотров: 43

Обмеження в їжі – це лише одна з маленьких частинок «подвигу»

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький федір на сторінці «Полтавського батальйону небайдужих» у фейсбуці розпочав потижневий цикл бесід, якими роз’яснює значення Великого посту і як правильно його розпочати.









- Обмеження в їжі – це лише одна з маленьких частинок «подвигу», які людина має зробити під час посту. Суть посту полягає у тому, що виробити у собі навик у боротьбі з гріховними пристрастями. Зло – не їжа сама по собі, а догоджання череву – зло.



