Кременчуг

Як правильно розпочати піст, – розповів Архієпископ Полтавський та Кременчуцький

Сегодня, 14:04 Просмотров: 43

Обмеження в їжі – це лише одна з маленьких частинок «подвигу»

Архієпископ Полтавський і Кременчуцький федір на сторінці «Полтавського батальйону небайдужих» у фейсбуці розпочав потижневий цикл бесід, якими роз’яснює значення Великого посту і як правильно його розпочати.


Без м'яса, соцмереж та корпоративів: у понеділок почався Великий піст


- Обмеження в їжі – це лише одна з маленьких частинок «подвигу», які людина має зробити під час посту. Суть посту полягає у тому, що виробити у собі навик у боротьбі з гріховними пристрастями. Зло – не їжа сама по собі, а догоджання череву – зло.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Великдень пасха пост
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