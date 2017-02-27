Без м'яса, соцмереж та корпоративів: у понеділок почнеться Великий піст

Сегодня, 16:34 Просмотров: 213

Чого не можна, що можна і коли - дізнавався для Вас «ТелеграфЪ»

У понеділок, 2 березня, у православному світі почнеться Великий піст, який триватиме протягом 48 днів та завершиться світлим святом Великодня 19 квітня.

У ці дні віряни стараються втриматися від поганих думок, роблять більше хороших вчинків та моляться. Також дотримуються посту в їжі, повністю відмовляючись від продуктів тваринного походження: м'яса, яєць та молочних продуктів. Окрім того, взагалі не їдять у перший понеділок посту.

Частини великоднього Великого посту:

Чотиридесятниця (перші 40 днів);

Лазарева субота (1 день – Вербна субота перед Вербною Неділею);

Вхід Господній в Єрусалим (1 день – Вербна неділя, за тиждень до Пасхи);

Страсний Тиждень (6 днів – весь тиждень з понеділка по суботу перед святом Світлого Великодня).

Слід пам'ятати, що піст не має нічого спільного з дієтою, а головна мета Великого посту – очищення душі людської через обмеження в розвагах та їжі і молитву.

Правила Великого посту:

Перед початком посту обов’язково треба попросити благословення священнослужителя, сповідатися і причаститися.

Не допускати гучних розмов, лихослів’я та конфліктів.

Не можна таїти образи, тримати злість, не мститися, не думати про погане. Також потрібно позбутися від заздрощів та не брехати.

Допомагайте людям. Якщо вас попросять про допомогу, то зробіть все можливе.

Постарайтеся відмовитися від свят. Не варто влаштовувати гучні вечірки.

Забудьте про шкідливі звички. У Великий піст неприпустимо вживання спиртних напоїв, так само потрібно відмовитися від куріння.

Щонеділі відвідувати літургії та щодня присвячувати час молитвам.

Відкладіть на час тілесні втіхи.

Протягом усіх 48 днів необхідно дотримуватися повної відмови від їжі тваринного походження та м’яса.

Якщо ви вирішили дотримуватися Великого посту, то на цей час доведеться відмовитися від м’яса та м’ясних продуктів, яєць, молока та молочних продуктів.



У піст дозволяється їсти:

чорний хліб і злакові хлібці

гриби

крупи (гречана, вівсяна, рисова, кукурудзяна, пшенична, ячнева)

сезонні овочі

солені та мариновані овочі

фруктове та ягідне варення

бобові

сезонні фрукти

сухофрукти

горіхи

мед

рибу (двічі за період посту).



Однак навіть дозволені продукти у Великий піст потрібно споживати обмежено та відповідно до церковних правил.

Чого не можна їсти в піст:

Віряни повністю відмовляються від продуктів тваринного походження: м'яса, яєць та молочних продуктів.

У понеділок, середу та п'ятницю кожного тижня посту слід дотримуватися сироїдіння – вживання продуктів у сирому вигляді без термічної обробки, причому їсти можна лише раз на день.

У вівторок та четвер їсти можна лише ввечері. Їжу можна піддавати термічній обробці, але без рослинної олії.

У суботу та неділю можна їсти тричі на добу та додавати рослинну олію у страви. Дозволяється червоне вино у невеликих кількостях.

У перший понеділок посту, 2 березня, не можна їсти взагалі.

На Лазареву суботу, Вербну неділю та Благовіщення дозволяється їсти ікру риби, власне рибу та випити натурального червоного вина, яке не містить спирту.





Кому дозволяється послабити або і зовсім скасувати фізичний піст:





Певні послаблення або повне скасування фізичного посту дозволяється тим категоріям людей, для яких постування може стати шкідливим. Це передусім діти, вагітні та матері, що годують, а також хворі, військові та люди, що займаються важкою фізичною працею. Якщо за медичними показаннями людині треба вживати молоко чи білкову їжу — вона може це робити. Є певні послаблення і для студентів: так, у духовних навчальних закладах під час Великого посту по суботах та неділях дозволяють вживати рибу. З питаннями про благословення на послаблення посту можна звертатися до священика.



Проте, послаблення чи скасування фізичного аспекту посту не означає, що така людина може зовсім не постувати. Можна вживати, скажімо, за медичними показаннями молоко чи інші продукти, але постувати в іншому — обмежити себе у веселощах, телебаченні та інтернеті, менше проводити часу у соціальних мережах.

Великий піст — це підготовка християн до найголовнішого свята — Пасхи, Воскресіння Христового. Це період внутрішнього духовного очищення та вдосконалення. Сенс посту — не в тому, щоб чогось не їсти, а у нашій концентрації на головному в житті. Тілесне постування допомагає зосередитися на внутрішньому світі: розібратися у цілях та цінностях, щиро покаятися та виправити свій шлях таким чином, щоб він вів до спасіння.

По матеріалам 1+1, ТСН, Ictv, Сайту ставропігійної парафії Української Православної Церкви у Києві.