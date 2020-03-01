15-річний п'яний підліток без прав роз'їжджав вулицями Кременчука

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Сьогодні, 1 березня, близько 4-ї ранку на вулиці Шевченка за порушення правил дорожнього руху, патрульні зупинили Daewoo Lanos. Від керманича поліцейські відчули різкий запах алкоголю. Як з’ясувалось, громадянину лише 15 років, отже, не отримував посвідчення водія.





За даними пресслуби патрульної поліції, подальше спілкування із неповнолітнім патрульні продовжили у присутності його дядька, який прибув на місце події.





Хлопцю запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 0,70 проміле.





Відносно молодика інспектори склали протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та постанову за частиною 2 статті 126 КУпАП (керування без відповідних документів).



