Кременчуг, Потребитель

В сентябре кременчугским пенсионерам проиндексируют пенсии: обещают прирост в 216 грн

Сегодня, 13:03 Просмотров: 337 Комментариев: 3

 

А еще обещают добавить 700 грн людям старше 80 лет

Ежегодная индексация размера пенсий в 2020 году запланирована на сентябрь. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в фейсбуке.


— Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем и за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/месяц в 2020 году, — пишет Соколовская.


По словам министра, также будет предложена схема повышения пенсий для самых пожилых украинцев. 


— Сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/месяц. Далее — от 78, еще через год — от 75 лет и так далее, — рассказала министр. — Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие — на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пенсионеры пенсии

Комментарии: 3

30
StarПёр:
Сегодня, 13:26

Ну все правильно. В самый раз перед выборами. 

Запланированно у них...Ага...

Один неадекватный космонавт с туманом в голове. Другой такой же - полный профан экономике. Бюджет дырявый. Падение производства. Шоколадного барыги год как нет, цены на энергоресурсы падают, а тарифы только выросли. Цены на все растут. Попахивает грандиозным зеленым шухером. Цирковая труппа разбегается, в центре остается только придурковато улыбающийся клоун с голосом простуженной крысы, влюбленно заглядывающий в глаза кремлевкого шизофреника...

Эпоха бедности закончилась. Сидите мол в эпохе зеленой нищеты до сентября...


+4
20
cenzor:
Сегодня, 13:42

о да. прирост так прирост, это как снижение коммуналки.--- Владельцы квартир, в которых не установлен счетчик тепла, оплачивают услуги в зависимости от площади всего дома, поэтому не чувствуют перемен. В таком случае номинально потребление за квартиру изменится, а реальном сумма в платежке вырастет при неизменном тарифе.Для большего заработка коммунальщики "крепко" топили весь январь, который и без того был теплым, чтобы не потерять прибыль в условиях снижения тарифов. Кроме того, Более того, все ТКЭ должны использовать весь объем газа, который "заявили" в отопительный сезон 2020. За январь прошлого года начислено 21млрд грн , за январь этого года 23,4 млрд грн.--круто уменьшили на 2,4 млрд в плюс!


0
72
VladimirS:
Сегодня, 14:01

Это, конечно, хорошо прибавить пенсии пожилым людям, которые третью часть пенсии трарят на лекарства. Вопрос в другом, показатели в экономике Украины падают, надвигается мировой кризис, растёт дыра в Пенсионном фонде. Скоро денежной массы не будет хватать на выплаты всем пенсионерам. А здесь решили повысить пенсионерам 80+...

Пиар перед окончательным падением рейтинга ВАЗеленского?


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