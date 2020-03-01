В сентябре кременчугским пенсионерам проиндексируют пенсии: обещают прирост в 216 грн

Сегодня, 13:03 Просмотров: 337 Комментариев: 3

Ежегодная индексация размера пенсий в 2020 году запланирована на сентябрь. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в фейсбуке.





— Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет! Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем и за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/месяц в 2020 году, — пишет Соколовская.





По словам министра, также будет предложена схема повышения пенсий для самых пожилых украинцев.





— Сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/месяц. Далее — от 78, еще через год — от 75 лет и так далее, — рассказала министр. — Кроме того, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие — на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн.



