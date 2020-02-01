Учнівську команду МАН з Кременчука визнали кращою в області

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Кременчуцькі МАНівці отримали найбільшу кількість призових місць – 93, і обійшли навіть команду з Полтави

Учнівську команду Малої академії наук з Кременчука визнали кращою в області. За інформацією Полтавської обласної МАН учнівської молоді, Кременчук за результатами проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення МАН України у 2019-2020 роках зайняв І місце у рейтингу команд.





Команда нашого міста була найчисельнішою: 169 учнів з міських шкіл представляли Кременчук на обласному етапі конкурсу. Їм вдалося вибороти найбільшу кількість призових місць – 93 (22 перших, 44 других та 27 третіх).





МАНівці Полтави поступилася кременчужанам, здобувши у загальному заліку 85 призових місць.



