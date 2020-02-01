Тепер потрапити в Росію можна лише за закордонними паспортами

Сегодня, 11:33 Просмотров: 707 Комментариев: 2

З 1 березня 2020 року перетинати кордон із Росією можна буде лише за закордонними паспортами.





- З 1 березня українці не зможуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження, - йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.





У відомстві зазначають, що громадяни України, які раніше вибули за кордон за внутрішнім паспортом чи свідоцтвом про народження (для дітей до 16 років), зможуть повернутися в Україну за цими документами.





Як вважають в ДПСУ, такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю і дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження. Також це дозволить зменшити ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.