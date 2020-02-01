На Полтавщині школярка виготовила портрет Лесі Українки з пластиліну

Сегодня, 12:31 Просмотров: 621 Комментариев: 2

25 лютого в Україні відзначалася 149-річниця від дня народження Лесі Українки - видатної української поетеси, перекладача, культурного діяча. З нагоди дня народження письменниці Лесі Українки, 23 лютого, до Гадяцького історико-краєзнавчого музею з подарунками завітали почесні гості з міста Новоград-Волинського: переможці VI Всеукраїнського конкурсу-фестивалю учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж "Змагаймося за нове життя!", на чолі з головою оргкомітету, заслуженим вчителем України, Тетяною Миколаївною Захаровою.





Одинадцятирічна школярка з міста Кобеляк Анна Черкаська виготовила з пластиліну портрет Лесі Українки. Робота юної майстрині займе почесне місце серед експонатів музею.