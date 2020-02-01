Кременчуг, Культура, Полтавщина

На Полтавщині школярка виготовила портрет Лесі Українки з пластиліну

Сегодня, 12:31 Просмотров: 621 Комментариев: 2

 

Робота юної майстрині займе почесне місце серед експонатів музею

25 лютого в Україні відзначалася 149-річниця від дня народження Лесі Українки - видатної української поетеси, перекладача, культурного діяча. З нагоди дня народження письменниці Лесі Українки, 23 лютого, до Гадяцького історико-краєзнавчого музею з подарунками завітали почесні гості з міста Новоград-Волинського: переможці VI Всеукраїнського конкурсу-фестивалю учнівської та студентської творчості імені Марії Фішер-Слиж "Змагаймося за нове життя!", на чолі з головою оргкомітету, заслуженим вчителем України, Тетяною Миколаївною Захаровою.


Одинадцятирічна школярка з міста Кобеляк Анна Черкаська виготовила з пластиліну портрет Лесі Українки. Робота юної майстрині займе почесне місце серед експонатів музею.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Леся Українка

Комментарии: 2

1 015
hunter:
Сегодня, 12:44

Прикольно,а причем к этому портрету эти две женщины?и почему на фото нет самой "юної майстрині"?


+7
46
Yuri:
Сегодня, 13:45

Согласен с hunter. Возможно, эти женщины действительно помогали - так напишите, - а то ж другие мысли в голову приходят ...



Телеграф, заголовок поправьте. "... з пластЕліну".


+2
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