Кременчуг, Политика, Полтавщина

Кременчуцький депутат Савченко перейшов до складу депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя»

Сегодня, 16:03 Просмотров: 469 Комментариев: 1

 

Рішення озвучили на сесії Полтавської облради

Двоє депутатів Радикальної партії Ляшка Мирослава Василенко та Володимир Савченко з Кременчука приєдналися до складу «Опозиційної платформи – За життя». Про це на сесії Полтавської обласної ради оголосив Олександр Біленький. 


- Інформую про включення депутатів обласної ради Савченка Володимира Васильовича та Василенко Мирослави Миколаївни до складу депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя» у Полтавській обласній раді, - зазначив Олександр Біленький.


Зараз у списках РПЛ залишилося двоє депутатів: Валерій Калюжний та Владислав Мостовенко.


У фракції ОПЗЖ зараз налічується 8 осіб: 

  • Олег Сазонов – голова депутатської групи
  • Олександр Алексюк
  • Володимир Говоренко
  • Геннадій Нежурбіда
  • Дмитро Півень
  • Леонід Барчук
  • Володимир Савченко
  • Мирослава Василенко
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Автор: Альона Душенко Источник фото: Інтернет видання Полтавщина
Теги: сессия облсовета сесія Савченко

Комментарии: 1

81
southward:
Сегодня, 16:37

Вісім псів


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