Кременчуцький депутат Савченко перейшов до складу депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя»

Рішення озвучили на сесії Полтавської облради
Двоє депутатів Радикальної партії Ляшка Мирослава Василенко та Володимир Савченко з Кременчука приєдналися до складу «Опозиційної платформи – За життя». Про це на сесії Полтавської обласної ради оголосив Олександр Біленький.
- Інформую про включення депутатів обласної ради Савченка Володимира Васильовича та Василенко Мирослави Миколаївни до складу депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя» у Полтавській обласній раді, - зазначив Олександр Біленький.
Зараз у списках РПЛ залишилося двоє депутатів: Валерій Калюжний та Владислав Мостовенко.
У фракції ОПЗЖ зараз налічується 8 осіб:
- Олег Сазонов – голова депутатської групи
- Олександр Алексюк
- Володимир Говоренко
- Геннадій Нежурбіда
- Дмитро Півень
- Леонід Барчук
- Володимир Савченко
- Мирослава Василенко
Автор: Альона Душенко
Источник фото: Інтернет видання Полтавщина