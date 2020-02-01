Кременчуцький депутат Савченко перейшов до складу депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя»

Сегодня, 16:03 Просмотров: 469 Комментариев: 1

Двоє депутатів Радикальної партії Ляшка Мирослава Василенко та Володимир Савченко з Кременчука приєдналися до складу «Опозиційної платформи – За життя». Про це на сесії Полтавської обласної ради оголосив Олександр Біленький.





- Інформую про включення депутатів обласної ради Савченка Володимира Васильовича та Василенко Мирослави Миколаївни до складу депутатської групи «Опозиційна платформа – За життя» у Полтавській обласній раді, - зазначив Олександр Біленький.



Зараз у списках РПЛ залишилося двоє депутатів: Валерій Калюжний та Владислав Мостовенко.





У фракції ОПЗЖ зараз налічується 8 осіб: