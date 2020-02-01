Спартикіада зібрала спортсменів у стінах СК «Політехінк»

Сегодня, 15:32 Просмотров: 250

Цього тижня у спортивному комплексі «Політехнік» проходила спартакіада з рекреаційних видів спорту для людей з обмеженими фізичними можливостями. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, змагання були присвячені 27-й річниці Кременчуцького міського товариства інвалідів.





У щорічних змаганнях взяли участь команди не тільки з Кременчука, а й з різних районів Полтавщини: Полтави, Семенівки, Лубен, Хоролу, Котельви, Великої Багачки, Срібного, Карлівки, Пирятина, Оржиці, Шишаків, Зінькова, Лещинівки та інших міст.





Змагання проводились з таких видів спорту: присідання, кеглі, дартс, бомбаскет, рибалка, фігурна їзда на візках та бочче.