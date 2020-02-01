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Спартикіада зібрала спортсменів у стінах СК «Політехінк»

Сегодня, 15:32 Просмотров: 250

 

Змагання були присвячені 27-й річниці Кременчуцького міського товариства інвалідів

Цього тижня у спортивному комплексі «Політехнік» проходила спартакіада з рекреаційних видів спорту для людей з обмеженими фізичними можливостями. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, змагання були присвячені 27-й річниці Кременчуцького міського товариства інвалідів.


У щорічних змаганнях взяли участь команди не тільки з Кременчука, а й з різних районів Полтавщини: Полтави, Семенівки, Лубен, Хоролу, Котельви, Великої Багачки, Срібного, Карлівки, Пирятина, Оржиці, Шишаків, Зінькова, Лещинівки та інших міст.


Змагання проводились з таких видів спорту: присідання, кеглі, дартс, бомбаскет, рибалка, фігурна їзда на візках та бочче.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: Пресслужба мерії Кременчука
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