«В Кременчуге много добрых людей»: для мам детей с инвалидностью устроили небольшой праздник

Сегодня, 15:05 Просмотров: 552

Перед 8 марта дамы приняли участие в розыгрыше призов, а ещё у них была возможность пообщаться за чашкой чая с вкусняшками

23 февраля для мам детей с инвалидностью устроили небольшой праздник в преддверии Международного женского дня: для них провели розыгрыш призов, а ещё устроили чаепитие. Мероприятие проходило в помещении «IT Place» на улице 29 Сентября, 22, которое владельцы предоставили бесплатно.



Идея организовать такое мероприятие возникла у мамы особенного ребёнка. Она рассказала «Телеграфу», что прекрасно понимает, как важна для таких родителей возможность собраться вместе, немного отдохнуть и пообщаться в тёплой компании. Поддержала и помогла с реализацией этой задумки общественная организация «За детей», также нашли спонсоров, которые устроили чаепитие и подготовили вкусное угощение для мам.





- Было чаепитие, где мамы могли (у нас это очень редко получается) вырваться из дома, пообщаться, поговорить на наболевшие темы, провести хорошо время. И действительно, эти мамы заслуживают дополнительного тепла, заботы, чтобы почувствовать, что ты не одна в этом мире, что кто-то готов тебе дать руку помощи, поделиться своим временем, своим теплом, просто потому что он человек. И у нас в городе таких людей действительно очень-очень много, - говорит организатор.





На розыгрыш зарегистрировалось 47 дам, и даже если не у всех получилось прийти, каждая из них получила свой приз. Лоты были самыми разнообразными, среди них: косметические и парикмахерские услуги, маникюр и педикюр, наборы пряников и мыла ручной работы, суши и торты, фотосессии, массаж и абонемент на йогу, наращивание ресниц, эко-сумки и многое другое. Спонсорами розыгрыша стали мастера, которые предоставляли свои услуги и товары.



Эта лотерея специально была разыграна заранее, за две недели до 8 марта, чтобы дамы успели до праздника воспользоваться своими призами: например, сходить на маникюр или массаж, или получить торт к этому дню.





Участницы розыгрыша остались в полном восторге от проведённого мероприятия, по их словам, в этом день им напомнили, что они не просто мамы особенным детей, но ещё и прекрасные женщины. Они благодарны всем, кто внёс свою лепту в эту благотворительную акцию.



Как сказала «Телеграфу» мама-организатор, в Кременчуге действительно очень много щедрых и замечательных людей. Обращаясь к кременчужанам, она призывает их присоединяться к благотворительности, делать хорошие дела и делиться своей добротой с окружающими.