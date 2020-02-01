Директор КТУ пообещал запустить троллейбусы в Крюков «в очень недалёком будущем»

Сегодня, 14:31 Просмотров: 956

Директор Кременчугского троллейбусного управления Александр Вертюх пообещал запустить троллейбусы в Крюков «в очень недалёком будущем». Об этом он заявил в эфире Кременчугской телерадиокомпании, рассказывая о планах предприятия.

По словам Александра Вертюха, в рамках выполнения второй части контракта с Европейским банком реконструкции и развития, будут закуплены 8 троллейбусов с 20-километровым автономным ходом с использованием подзарядки от контактной сети.

Как ранее сообщал «ТелеграфЪ», на тендере, проводимом ЕБРР по поставке в Кременчуг троллейбусов с автономным ходом, победило белорусское предприятие «Белкомунмаш», но собирать их планирует в Украине.

– В очень недалёком будущем они поедут на правый берег, – заявил А. Вертюх, уточнив, что троллейбусы будут ездить и по ул. Приходько, и на Раковку.

В рамках сотрудничества с ЕБРР Кременчуг взял на 12 лет кредит 8 млн евро на покупку 50 троллейбусов, 40 из которых уже поставлены Луцким автосборочным заводом №1 корпорации «Богдан», а остальные ещё «в пути».