Происшествия

Кременчуцькі копи зупинили чоловіка на Audi А6 з підробними документами

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 062

 

Записи у свідоцтві про реєстрацію автівки не відповідали записам у базах даних

28 лютого близько 4.00 на набережній Лейтенанта Дніпрова правоохоронці зупинили автомобіль Audi А6 за порушення правил дорожнього руху. За повідомленням пресслужби патрульної поліції Кременчука, у 41-річного водія було підроблене свідоцтво про реєстрацію автівки.


Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що записи у свідоцтві про реєстрацію не відповідали записам у базах даних, а це є ознакою кримінального правопорушення.


На місце патрульні одразу викликали слідчих, які нададуть подальшу правову кваліфікацію цьому випадку, встановлять всі обставини події та причетність громадянина до даного правопорушення.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: поддельные документы полиция автомобиль
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