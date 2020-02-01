Кременчуцькі копи зупинили чоловіка на Audi А6 з підробними документами

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 062

Записи у свідоцтві про реєстрацію автівки не відповідали записам у базах даних

28 лютого близько 4.00 на набережній Лейтенанта Дніпрова правоохоронці зупинили автомобіль Audi А6 за порушення правил дорожнього руху. За повідомленням пресслужби патрульної поліції Кременчука, у 41-річного водія було підроблене свідоцтво про реєстрацію автівки.





Під час перевірки документів поліцейські з'ясували, що записи у свідоцтві про реєстрацію не відповідали записам у базах даних, а це є ознакою кримінального правопорушення.





На місце патрульні одразу викликали слідчих, які нададуть подальшу правову кваліфікацію цьому випадку, встановлять всі обставини події та причетність громадянина до даного правопорушення.