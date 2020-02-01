Ассенизатор внезапно «благоустроил» клумбу в Приднепровском парке

26 февраля в Приднепровском парке ассенизаторская машина коммунального предприятия внесла свою лепту в благоустройство. Водитель, разворачиваясь, несколько раз проехал по клумбе у бара «На дровах» – на алее, ведущей от центральной аллеи к летней сцене.
Человек заслуживает, как минимум, грамоты за мастерство вождения.
Проект газеты Кременчугский ТелеграфЪ, который призван поднять общественность для решения насущных дорожных проблем (светофоры, знаки, разметка, ремонт дорог, освещение, конфликтные ситуации с полицией и другими службами) и, естественно, вместе будем "журить" нарушителей ПДД.
Ждём ваших фото- и видеотрофеев, отзывов, предложений, вопросов.
E-mail: stas.konstantynov@gmail.com
Телефон: 79-71-39, (068) 640-44-48, (099) 502-00-36 (спросить Стаса Константинова)
Facebook: