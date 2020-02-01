Ассенизатор внезапно «благоустроил» клумбу в Приднепровском парке

Сегодня, 13:29 Просмотров: 1 761 Комментариев: 4

26 февраля в Приднепровском парке ассенизаторская машина коммунального предприятия внесла свою лепту в благоустройство. Водитель, разворачиваясь, несколько раз проехал по клумбе у бара «На дровах» – на алее, ведущей от центральной аллеи к летней сцене.









Человек заслуживает, как минимум, грамоты за мастерство вождения.