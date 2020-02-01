Кременчуг, Дураки & Дороги

Ассенизатор внезапно «благоустроил» клумбу в Приднепровском парке

Сегодня, 13:29 Просмотров: 1 761 Комментариев: 4

 

Мастер автослалома

26 февраля в Приднепровском парке ассенизаторская машина коммунального предприятия внесла свою лепту в благоустройство. Водитель, разворачиваясь, несколько раз проехал по клумбе у бара «На дровах» – на алее, ведущей от центральной аллеи к летней сцене.



Человек заслуживает, как минимум, грамоты за мастерство вождения.

5
Автор: solod
Теги: Дураки и дороги Приднепровский парк асенізатори

Комментарии: 4

127
cheh_a:
Сегодня, 13:37

вот вам))ОСИНЕЗАТОРСКИЙ ДЕНЬ N3


+8
3 391
Дмитрий:
Сегодня, 13:58

Водитель, разворачиваясь, несколько раз проехал по клумбе у бара «На дровах» – на алее, ведущей от центральной аллеи к летней сцене.

***


+7
151
кренделёк:
Сегодня, 14:31

 у таких в голове *** 


+2
70
VladimirS:
Сегодня, 16:41

Посадить водителя в его же бочку, и махать саблей над головой. (Это не призыв к насилию, так поступали в древней Турции)...


+1
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