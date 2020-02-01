На полтавському вокзалі облаштували приміщення для тимчасової ізоляції хворих з підозрою на коронавірус

Сегодня, 13:03 Просмотров: 479 Комментариев: 1

Укрзалізниця розробила оперативний план заходів з метою профілактики завезення та поширення захворюваності населення на 2019-nCoV

На полтавському вокзалі облаштували приміщення для можливої тимчасової ізоляції хворих на коронавірус, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці». Наразі для недопущення розповсюдження вірусу на шляху слідування поїздів здійснюється вимірювання температури тіла пасажирів.





УЗ розробила оперативний план заходів з метою профілактики завезення та поширення захворюваності населення на 2019-nCoV. Зокрема, проведені інструктажі персоналу, підготовлені засоби індивідуального захисту та спеціальні приміщення на вокзалах де перевірятимуть людей у разі виявлення хворих із симптомами респіраторних захворювань.





Укрзалізниця закупила 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок, понад 1 тис. захисних окулярів, а також антисептик для рук, дезінфекційні засоби та захисні халати.





На 19 вокзалах облаштовані медичні пункти, обладнані необхідним устаткуванням та протиепідемічним майном для тимчасової ізоляції хворих: Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.





Також на 5 вокзалах організовані приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань: Запоріжжя-1, Рівне, Тернопіль, Фастів, Біла Церква.





З наступного тижня по всій Україні розпочнуться тренінги для працівників Укрзалізниці, на яких буде опрацьовано алгоритм дій у випадку виявлення в поїздах та на вокзалах хворих із симптомами, характерними для 2019-nCoV.