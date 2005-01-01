На Полтавщині перейменували Ромодан

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Село Ромодан Лубенського району на Полтавщині перейменували на Левко-Ромодан. За відповідне рішення проголосували на сесії депутати Полтавської обласної ради.





Згідно з проєктом рішення, населеному пункту повернули історичну назву і уникли збігів із назвою селища міського типу Ромодан, що знаходиться в Миргородському районі Полтавської області.





- Враховуючи рішення Лубенської районної ради від 19 грудня 2019 року «Про перейменування населеного пункту», рішення Новооріхівської сільської ради Лубенського району від 20 вересня 2019 року «Про зміну назви населеного пункту», Полтавська обласна рада звертається з проханням перейменувати село Ромодан на село Левко-Ромодан Лубенського району Полтавської області з метою повернення історичної назви населеного пункту та уникнення можливої плутанини,у зв’язку з тотожністю назви довколишнього населеного пункту, а також внести відповідні зміни до реєстру Верховної Ради України про адміністративно-територіальний устрій України, - йдеться в проєкті рішення.