По Кременчугу на ВАЗе рассекал водитель без прав и под наркотиками

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28 февраля по Кременчугу на ВАЗе рассекал водитель без водительского удостоверения и под наркотиками, его остановили правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции нашего города.





Во время проверки документов оказалось, что 29-летний парень лишён права управлять транспортным средством, также полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения. Пройти обследование у врача-нарколога водитель категорически отказался.





Патрульные составили на правонарушителя соответствующие админматериалы и отстранили его от управления машиной. Теперь окончательное решение по поводу привлечения парня к ответственности будет принимать суд.