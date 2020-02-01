Происшествия

По Кременчугу на ВАЗе рассекал водитель без прав и под наркотиками

Сегодня, 17:02 Просмотров: 101

 

Патрульные полицейские составили на 29-летнего нарушителя соответствующие админматериалы

28 февраля по Кременчугу на ВАЗе рассекал водитель без водительского удостоверения и под наркотиками, его остановили правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции нашего города.


Во время проверки документов оказалось, что 29-летний парень лишён права управлять транспортным средством, также полицейские заметили у него признаки наркотического опьянения. Пройти обследование у врача-нарколога водитель категорически отказался.


Патрульные составили на правонарушителя соответствующие админматериалы и отстранили его от управления машиной. Теперь окончательное решение по поводу привлечения парня к ответственности будет принимать суд.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пьяный водитель наркотики полиция ВАЗ водительское удостоверение
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