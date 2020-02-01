Пункт обігріву у Кременчуці завершив роботу

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У Кременчуці мобільний пункт обігріву завершив роботу, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





Працівники КП «Благоустрій Кременчука» 28 лютого демонтували та відвезли на зберігання на територію підприємства будиночок мобільного пункту обігріву.





Пункт обігріву працював у місті в районі залізничного вокзалу протягом 3-х місяців з 1 грудня 2019 року до 28 лютого 2020.



За інформацією заступника директора департаменту соціального захисту населення та питань АТО Олександра Дзюби, людям, що зверталися до пункту обігріву було надано близько 1600 порцій гарячого харчування, це – чай та бутерброди з ковбасою. Крім того, у разі необхідності люди без постійного місця проживання забезпечувалися одягом та взуттям, а хто потребував, отримував і медичну допомогу.