КрАЗ та КВБЗ мають проблеми зі збутом продукції, – голова Полтавської ОДА

Олег Синєгубов підкреслив, що для вирішення питань промисловців при Полтавській ОДА створили раду за різними напрямами
Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в інтерв’ю «Главкому» висловив занепокоєня тим, що «АвтоКрАЗ», на якому працюють 3,5 тис. людей, перебуває у стадії банкрутства.
Синєгубов зазначив, що, з одного боку, КрАЗ потребує інвестицій, щоб модернізувати свої автомобілі, з іншого, має претензії до держави, яка купує МАЗи, а не їхню продукцію.
Також він підкреслив, що підприємства Констянтина Жеваго є найбільшими платниками податків у Полтавській області, а його ГЗК щороку сплачує близько 1 млрд грн податків. Проте, за словами Олега Синєгубова, на цьому підприємстві не все добре з дотриманням екологічної безпеки та й на підприємства впливає те, що Жеваго оголошений у міжнародний розшук.
Синєгубов також повідомив, що Крюківський вагонзавод, де працює до 8,5 тис. людей, має контракт із «Укрзалізницею» на кілька мільярдів, який наразі не виконується, тому що «Укрзалізниця» не може забезпечити контракт грошима.
Олег Синєгубов підкреслив, що для вирішення питань промисловців при Полтавській ОДА створили раду за різними напрямами.