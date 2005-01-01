КрАЗ та КВБЗ мають проблеми зі збутом продукції, – голова Полтавської ОДА

Сегодня, 13:03 Просмотров: 899 Комментариев: 1

Олег Синєгубов підкреслив, що для вирішення питань промисловців при Полтавській ОДА створили раду за різними напрямами

Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в інтерв’ю «Главкому» висловив занепокоєня тим, що «АвтоКрАЗ», на якому працюють 3,5 тис. людей, перебуває у стадії банкрутства.





Синєгубов зазначив, що, з одного боку, КрАЗ потребує інвестицій, щоб модернізувати свої автомобілі, з іншого, має претензії до держави, яка купує МАЗи, а не їхню продукцію.





- Споживач орієнтується більше на МАЗи, через їх меншу проблемність в експлуатації, – зазначив очільник Полтавської ОДА.





Також він підкреслив, що підприємства Констянтина Жеваго є найбільшими платниками податків у Полтавській області, а його ГЗК щороку сплачує близько 1 млрд грн податків. Проте, за словами Олега Синєгубова, на цьому підприємстві не все добре з дотриманням екологічної безпеки та й на підприємства впливає те, що Жеваго оголошений у міжнародний розшук.









Синєгубов також повідомив, що Крюківський вагонзавод, де працює до 8,5 тис. людей, має контракт із «Укрзалізницею» на кілька мільярдів, який наразі не виконується, тому що «Укрзалізниця» не може забезпечити контракт грошима.









- Ми вже проводили консультації з урядом щодо цього контракту. Кредиторська заборгованість буде розподілена між іншими державними підприємствами, які зможуть забезпечити оплату цього контракту. Адже продукція виготовлена, стоїть на заводі, ці вагони потрібно взимку опалювати. А це чималі витрати. Тому підприємство зазнає збитків, – сказав Синєгубов.





Олег Синєгубов підкреслив, що для вирішення питань промисловців при Полтавській ОДА створили раду за різними напрямами.