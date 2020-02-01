Происшествия

У Кременчуці затримали серійного грабіжника

Сегодня, 12:27 Просмотров: 1 336 Комментариев: 1

 

Жертвами 24-річного раніше судимого зловмисника ставали жіночі сумочки

24 лютого за допомогою до поліції звернулась 60-річна кременчужанка, яка повідомила, що невідомий чоловік близько 5.00 поблизу скверу ім. Бабаєва пограбував жінку. У потерпілої забрав сумку з особистими речами, мобільним телефоном. Про це інформує пресслужба Кременчуцького відділу поліції.


Правоохоронці встановили обставини скоєного та винуватця. Ним виявився 24-річний мешканець сусіднього району. Чоловік два місяці тому повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за тяжкі злочини.


Зловмисника підозрюють у 10 нападах на жінок різного віку. Поліція вилучила докази його протиправної діяльності, частину з яких молодик устиг збути до ломбардів міста. З-поміж речей і сумочки потерпілих, що знайшли в різних районах Кременчука.  


За фактом грабежів розпочали досудове розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: грабеж сумка

Комментарии: 1

69
VladimirS:
Сегодня, 12:57

Наверное в средние века правильные были законы, когда за воровство рубили руки и рвали ноздри...


+13
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